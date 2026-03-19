त्रिभुवन विमानस्थलमा राखियो एईडी उपकरण, हृदयघात हुँदा तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- त्रिभुवन विमानस्थलमा पहिलो पटक सार्वजनिक स्थानमा अटोमेटेड एक्स्टर्नल डिफिब्रिलेटर (एईडी) उपकरण जडान गरिएको छ।
- वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष रामजी भण्डारीले एईडी आकस्मिक हृदयघातमा जीवनरक्षक उपकरण भएको बताए।
- काठमाडौं महानगरपालिकाले हेल्थ एडभान्समेन्ट प्रोग्राम इन साउथ एसिया नेपाल र त्रिभुवन विमानस्थललाई धन्यवाद दिएको छ।
२४ चैत, काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलमा अटोमेटेड एक्स्टर्नल डिफिब्रिलेटर (एईडी) उपकरण जडान गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार वडा नं. ९ मा पर्ने विमानस्थलमा सार्वजनिक स्थानमै पहिलो पटक यस्तो उपकरण राखिएको हो ।
वडाध्यक्ष रामजी भण्डारीका अनुसार एईडी आकस्मिक हृदयघात वा मुटुको धड्कन अचानक बन्द हुने अवस्थामा तुरुन्त प्रयोग गरी बिरामीको ज्यान बचाउन सहयोग गर्ने जीवनरक्षक उपकरण हो ।
यस्ता उपकरण सार्वजनिक स्थानमा उपलब्ध हुनु आपत्कालीन स्वास्थ्य सुरक्षातर्फको ठूलो कदम भएको उनले बताए । महानगरपालिकाले यस कार्यको समन्वय र कार्यान्वयनका लागि हेल्थ एडभान्समेन्ट प्रोग्राम इन साउथ एसिया नेपाल र त्रिभुवन विमानस्थललाई धन्यवाद भनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
प्रतिक्रिया 4