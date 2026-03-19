नक्कली नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा कलवार बाबुनन पक्राउ

नक्कली नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा रौतहटका बाबुनन चौधरी कलवर काठमाडौंको कलङ्कीबाट पक्राउ परेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १८:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रौतहटका बाबुनन चौधरी कलवरलाई नक्कली नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा काठमाडौंको कलङ्कीबाट पक्राउ गरिएको छ।
  • काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई पक्राउ गरी रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाएको छ।
  • उनविरुद्ध गत भदौ २ गते रौतहट जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।

२४ चैत, काठमाडौं । नागरिकसम्बन्धी कसुरमा एक जना पक्राउ परेका छन् । नक्कली नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा रौतहटका बाबुनन चौधरी कलवर काठमाडौंको कलङ्कीबाट पक्राउ परेका हुन् ।

उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरी थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौटहट पठाइएको छ ।

उनीविरुद्ध गत भदौ २ गते रौटहट जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । फरार रहेका उनलाई आज मंगलबार पक्राउ गरिएको हो ।

बाबुनन चौधरी कलवर
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लिग २ : यसअघि स्थगित घरेलु शृंखलाको नयाँ तालिका सार्वजनिक, लगत्तै अर्को शृंखला हुने

लिग २ : यसअघि स्थगित घरेलु शृंखलाको नयाँ तालिका सार्वजनिक, लगत्तै अर्को शृंखला हुने
ओलीले गभर्नरमा रोकेका भट्टलाई बालेनले बनाइदिए योजना आयोग उपाध्यक्ष

ओलीले गभर्नरमा रोकेका भट्टलाई बालेनले बनाइदिए योजना आयोग उपाध्यक्ष
कोशी प्रदेशसभा हिउँदे अधिवेशन : भाडाको भवनमा १५ बैठक, तीन विधेयक पारित

कोशी प्रदेशसभा हिउँदे अधिवेशन : भाडाको भवनमा १५ बैठक, तीन विधेयक पारित
शिक्षा मन्त्रीले भने– विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पुनर्विचार गर्छौं

शिक्षा मन्त्रीले भने– विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पुनर्विचार गर्छौं
वैदेशिक रोजगार विभागमा विचौलिया निषेध

वैदेशिक रोजगार विभागमा विचौलिया निषेध
बहुविवाह गरेर फरार जोडी २९ वर्षपछि पक्राउ

बहुविवाह गरेर फरार जोडी २९ वर्षपछि पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories
७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

