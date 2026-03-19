अमेरिका–इरान युद्धविरामप्रति इजरायलको समर्थन, लेबनानमा भने लागू नहुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १०:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इजरायलले अमेरिका र इरानबीच भएको दुई साताका लागि युद्धविरामलाई समर्थन गरेको छ।
  • इजरायलले लेबनानमा युद्धविराम लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ।
  • इजरायलले इरानले होर्मुज स्ट्रेट खोल्न र हमला बन्द गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

२५ चैत, काठमाडौं । इजरायलले अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविरामको घोषणा मान्ने भएको छ । तर, उसले लेबनानमा भने युद्धविराम लागू नहुने प्रष्ट्याएको छ ।

इजरायलले आफ्नो आधिकारिक बयानमा भनेको छ, ‘हामी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको फैसलामा समर्थन गर्दछौं, जसमा इरानमाथि दुई साताका लागि हमला नगरिने उल्लेख छ । बिना शर्त इरानले तत्काल होर्मुज स्ट्रेट खोलोस् र अमेरिका, इजरायल र अन्य देशमाथि हमला बन्द गरोस् ।’

अमेरिकाले इरान परमाणु हतियार, मिसाइल अथवा आतंकको खतरा नबनोस् भनेर गरिरहेको प्रयासमा इजरायलले समर्थन गरिरहेको बयानमा भनिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

‘अमेरिकाले इजरायलसँग ती लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ,’ बयानमा भनिएको छ, ‘आगामी छलफलमा अमेरिकाले ती लक्ष्यहरू हामी र हाम्रा क्षेत्रीय सहयोगीहरूसँग साझा गर्ने छ ।’

उता पाकिस्तानका प्रधानमनत्री शहबाज शरिफले ‘एक्स पोस्ट’मा लेबनानमा पनि युद्धविराम लागू हुने उल्लेख गरेका छन् । तर, इजरायलले भने लेबनानमा युद्धविराम लागू नहुने बताएको छ ।

अमेरिका इरान तनाव इजरायल
पुल र ऊर्जा केन्द्र जोगाउन भन्दै इरानीहरूले मानव साङ्लो बनाए, रातभर जाग्राम बसे

मध्यपूर्व तनावको असर : रुपन्देहीका उद्योगहरु ‘सटडाउन’को अवस्थामा

इरानले पाकिस्तानमार्फत अमेरिका पठायो युद्ध ‘सधैंका लागि अन्त्य गर्ने’ प्रस्ताव

अमेरिकी विमान खसालेपछि इरानको पछिल्लो अवस्था के छ ?

इरान युद्धमा अमेरिकाले दैनिक कति खर्च गरिरहेको छ ?

ट्रम्पको चेतावनी – इरानलाई ‘ढुंगे युग’मा फर्काइदिन्छौं

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

