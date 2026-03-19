परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश पाउनुपर्ने बार एसोसिएसनको माग

- नेपाल बार एसोसिएसनले सिंहदरबार भित्र कानुन व्यवसायीलाई परिचयपत्रको आधारमा निर्वाध प्रवेश पाउनुपर्ने माग राखेको छ।
- बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले प्रवेशमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई मौखिक ध्यानाकर्षण गराइएको तर सुनुवाइ नभएको बताएका छन्।
- प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङले कानुन व्यवसायीलाई नागरिक एपबाट पास लिनुपर्ने नयाँ नियम लागू नगर्न प्रधानमन्त्री टिमका सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
२५ चैत, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले परिचयपत्रको आधारमा सिंहदरबार भित्र निर्वाध रूपमा प्रवेश पाउनुपर्ने माग राखेको छ ।
सिंहदरबार परिसरभित्रको प्रशासकीय अदालत लगायतमा कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रवेशमा लगाइएको रोकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विगतमा जस्तै कानुन व्यवसायीहरूको हकमा कानुन व्यवसायीको परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध रूपमा साविककै व्यवस्था अनुसार प्रवेश पाउनुपर्ने माग बारको छ ।
बारका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
‘सिंहदरबार परिसर भित्रको प्रशासकीय अदालत ल गायतमा कानुन व्यवसायीहरूको प्रवेशमा गत केही दिनदेखि अवरोध सिर्जना भए उपर नेपाल बार एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण भई मौखिक रूपमा सम्बन्धित निकायको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइएकोमा कुनै सुनुवाइ भएन,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आजै मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् एमाले युवा नेता सुहाङ नेम्बाङले कानुन व्यवसायीहरूले पनि सिंहदरबार प्रवेश गर्दा नागरिक एपबाट पास लिनुपर्ने नयाँ नियम लागु नगर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिमका सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
