परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश पाउनुपर्ने बार एसोसिएसनको माग

अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १३:२१
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल बार एसोसिएसनले सिंहदरबार भित्र कानुन व्यवसायीलाई परिचयपत्रको आधारमा निर्वाध प्रवेश पाउनुपर्ने माग राखेको छ।
  • बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले प्रवेशमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई मौखिक ध्यानाकर्षण गराइएको तर सुनुवाइ नभएको बताएका छन्।
  • प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङले कानुन व्यवसायीलाई नागरिक एपबाट पास लिनुपर्ने नयाँ नियम लागू नगर्न प्रधानमन्त्री टिमका सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

२५ चैत, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले परिचयपत्रको आधारमा सिंहदरबार भित्र निर्वाध रूपमा प्रवेश पाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

सिंहदरबार परिसरभित्रको प्रशासकीय अदालत लगायतमा कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रवेशमा लगाइएको रोकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विगतमा जस्तै कानुन व्यवसायीहरूको हकमा कानुन व्यवसायीको परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध रूपमा साविककै व्यवस्था अनुसार प्रवेश पाउनुपर्ने माग बारको छ ।

बारका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘सिंहदरबार परिसर भित्रको प्रशासकीय अदालत ल गायतमा कानुन व्यवसायीहरूको प्रवेशमा गत केही दिनदेखि अवरोध सिर्जना भए उपर नेपाल बार एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण भई मौखिक रूपमा सम्बन्धित निकायको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइएकोमा कुनै सुनुवाइ भएन,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आजै मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् एमाले युवा नेता सुहाङ नेम्बाङले कानुन व्यवसायीहरूले पनि सिंहदरबार प्रवेश गर्दा नागरिक एपबाट पास लिनुपर्ने नयाँ नियम लागु नगर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिमका सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बच्चाको कानमा बारम्बार संक्रमण हुँदा सुन्ने क्षमतामा कमी आउँछ ?

पीएम कपमा कोशीको लगातार छैटौं हार, शीर्ष ४ को होडबाट बाहिरियो

देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

किसानले पाएनन् गहुँको उचित मूल्य, समर्थन मूल्य तोक्न माग

विश्वकै ठूलो ‘युनिभर्सल म्युजिक ग्रुप’ किन्न ६४ अर्ब डलरको प्रस्ताव

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विषयमा स्विट्जरल्याण्डको चासो

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित