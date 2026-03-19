+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तुलसी घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘पहाड’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर सार्वजनिक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १५:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्देशक तुलसी घिमिरेको नयाँ फिल्म ‘पहाड’ को ट्रेलर युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको छ।
  • फिल्म आगामी नयाँवर्ष १ वैशाख २०८३ देखि देशव्यापी प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ।
  • फिल्मले नेपाली ग्रामीण जीवन, सम्बन्ध र सामाजिक यथार्थलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ।

काठमाडौं । निर्देशक तुलसी घिमिरेको नयाँ फिल्म ‘पहाड’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको ट्रेलरले ग्रामीण जीवन, सम्बन्धको भावनात्मक उतारचढाव र पहाडसँग जोडिएको मानवीय संवेदनालाई केन्द्रमा राखेको संकेत गर्छ । केही मिनेटको ट्रेलरमै दर्शकलाई भावुक बनाउने दृश्य र संवाद प्रस्तुत गरिएको छ, जसले फिल्मप्रति उत्सुकता बढाएको छ ।

फिल्म आगामी नयाँवर्ष १ वैशाख २०८३ (१४ अप्रिल, २०२६) देखि देशव्यापी प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ । निर्माताले नयाँवर्षको अवसर पारेर दर्शकलाई फरक स्वादको कथावस्तु दिने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

फिल्मको कथानक पृष्ठभूमि नेपाली ग्रामीण समाज र त्यहाँको जीवनशैलीसँग जोडिएको छ । विशेषगरी पहाडी भेगका मानिसको संघर्ष, बसाइँसराइ, परिवारभित्रको सम्बन्ध र समयसँगै बदलिँदै गएको सामाजिक यथार्थलाई फिल्मले समेट्ने प्रयास गरेको ट्रेलरबाट झल्किन्छ ।

निर्देशक घिमिरे नेपाली फिल्म उद्योगका अनुभवी र स्थापित नाम हुन् । ‘दर्पणछायाँ’, ‘बलिदान’, ‘चिनो’ जस्ता सफल र सम्झनलायक फिल्म निर्देशन गरेका उनले सधैं मानवीय कथा र सामाजिक विषयलाई आफ्नो सिर्जनाको केन्द्रमा राख्दै आएका छन् । उनको फिल्म निर्माण शैली भावनात्मक गहिराइ र सरल कथनका लागि चिनिन्छ ।

यो फिल्ममा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, सुनिल थापा, शिव श्रेष्ठ, विपिन कार्की, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, भारती घिमिरे, प्रियंका कार्की, अरुण क्षेत्री, पञ्चमी घिमिरे, रेणुनाथ योगी, उमा गिरी, आशा पौडेल, अंकित खड्का, हिउँवाला गौतम, अरुण रेग्मी, रेहना केसीको अभिनय छ ।

पटकथा लेखन पनि निर्देशक घिमिरेकै छ । रिम्पोछे थिङ, सुरेन्द्र थिङ, ओजस्वी केसी, उमा गिरी निर्माता हुन् । बलिउड निर्देशक प्रमोद प्रधानले यसको छायांकन गरेका हुन् । रञ्जित गजमेरले संगीत भरेका छन् । ब्यांकटेस इन्टरटेनमेन्ट र सेभेन सिज इन्टरनेसनलले यसको वितरण गर्दैछन् । भाग्यरत्न फिल्म्स प्रोडक्सनको ब्यानरमा फिल्म निर्माण भएको हो ।

तुलसी घिमिरे पहाड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित