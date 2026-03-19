दर्शक भेट्न ब्यस्त तुलसी घिमिरेसहित ‘पहाड’ का कलाकार (तस्वीर)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १५:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'पहाड'ले नेपाली नयाँवर्ष २०८३ को अवसरमा देशब्यापी प्रदर्शन पाएको छ र दर्शकले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
  • निर्देशक तुलसी घिमिरेले दर्शकको प्रतिक्रियाले आफू र टिम उत्साहित भएको बताउनुभयो।
  • फिल्मले बेरोजगारी, मानिसविहीन पहाड र जलवायु संकटको कथा उठाएको छ र कलाकारहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका हलमा दर्शकसँग साक्षात्कार गरिरहेका छन्।

काठमाडौँ । नेपाली नयाँवर्ष २०८३ को अवसरमा मंगलबारदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘पहाड’ लाई दर्शकले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

निर्माण टिमले काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गतका हलमा भिजिट गरिरहेको छ । भिजिटका क्रममा दर्शकले दिएको प्रतिक्रियाले आफूसहित सम्पूर्ण टिम उत्साहित रहेको निर्देशक तुलसी घिमिरेले बताए ।

‘दर्शकले हामीलाई दिएको प्रतिक्रियाले निकै उत्साहित भएका छौ । दर्शकले आफ्नै कथा भन्नुभएको छ । मैले जे बुझाउन खोजेको थिए, दशकसम्म त्यो पुगेको छ’, निर्देशक घिमिरेले भने ।

बेरोजगारी, मानिसविहिन पहाड र जलवायु संकटको कथामा आधारित फिल्मले दर्शकको मन जितेको प्रतिक्रिया पाएको अभिनेता विपिन कार्कीले बताए ।

‘यो फिल्मलाई दर्शकले दिनुभएको प्रतिक्रियाले अझैँ भीडभाड बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । यो फिल्मले नेपाली माटोको कथा बोलेको छ, हाम्रो आफ्नो मौलिक कथा हो । सबैलाई यसले बाँध्छ’, अभिनेता कार्कीले भने ।

फिल्मले मुलुकको समसामयिक विषयमा उठान गरेको अभिनेता अरुण क्षेत्रीले बताए । उनले भने, ‘पहाड सन्दर ठाउँ हो, हामीले सुन्दरता र सद्भावसँगै रित्तो हुँदै गईरहेको पहाडको कथालाई चित्रण गरेका छौँ ।’

कलाकारले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न हलमा पुगेर दर्शकसँग साक्षात्कार गरिरहेका छन् । यो फिल्ममा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, सुनिल थापा, रेणुनाथ योगी, उमा गिरी, अरुण क्षेत्रीसँगै डेब्यू गर्ल पञ्चमी घिमिरेको अभिनय छ । युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा खाली भएका पहाड र यसले ल्याउने सामाजिक र आर्थिक समस्यालाई चित्रण गरिएको छ ।

सार्वजनिक तस्वीरमा हल भिजिटमा पुगेका कलाकारले दर्शकसँग भलाकुसारी गरिरहेको देख्न सकिन्छ । ‘आप्पा’पछि निर्देशक घिमिरेको यो कमब्याक फिल्म भएकाले पनि पछिल्लो पुस्ताका दर्शकसँग नजिक हुने अवसरको रुपमा पनि घिमिरेले यो हल भिजिटलाई लिएका छन् ।

‘राजा महेन्द्रको गाउँ फर्क अभियानबाट प्रेरित भएर ‘पहाड’ बन्यो’

‘राजा महेन्द्रको गाउँ फर्क अभियानबाट प्रेरित भएर ‘पहाड’ बन्यो’
तुलसी घिमिरेको ‘पहाड’ शुक्रबारदेखि अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्डमा

तुलसी घिमिरेको ‘पहाड’ शुक्रबारदेखि अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्डमा
तुलसी घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘पहाड’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर सार्वजनिक

तुलसी घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘पहाड’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर सार्वजनिक
तुलसी घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘पहाड’ को गीत ‘मोहनी लगाउने’ सार्वजनिक

तुलसी घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘पहाड’ को गीत ‘मोहनी लगाउने’ सार्वजनिक
तुलसी घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘पहाड’ को मर्मस्पर्शी टिजर सार्वजनिक

तुलसी घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘पहाड’ को मर्मस्पर्शी टिजर सार्वजनिक
तुलसी घिमिरे निर्देशित ‘पहाड’ १ बैशाखमा आउने

तुलसी घिमिरे निर्देशित ‘पहाड’ १ बैशाखमा आउने

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

