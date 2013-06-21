तुलसी घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘पहाड’ को गीत ‘मोहनी लगाउने’ सार्वजनिक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १५:५७
  • तुलसी घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘पहाड’ को पहिलो गीत ‘मोहनी लगाउने’ युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ र सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो।
  • गीतमा रञ्जित गजमेरको संगीत र विपिन कार्कीको र्‍याप सहित भारती घिमिरे, साकार अप्टे, अस्मिता अधिकारी, मदनकृष्ण श्रेष्ठ र विपिन कार्कीको स्वर समावेश छ।
  • फिल्म १ बैशाख २०८३ देखि प्रदर्शन तयारीमा छ र यसले धन कमाउन युवा विदेशिँदा नेपालका पहाड कसरी रित्तिएका छन् भन्ने सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक असरको कथा समेटेको छ।

काठमाडौं । तुलसी घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘पहाड’ को पहिलो गीत ‘मोहनी लगाउने’ युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । गीत सार्वजनिक गर्न सोमबार पत्रकार सम्मेलन पनि आयोजना गरिएको थियो ।

‘मोहनी लगाउने’ बोलको गीतमा रञ्जित गजमेरको संगीत छ । निर्देशक घिमिरेकै शब्द समावेश गीतमा भारती घिमिरे, साकार अप्टे, अस्मिता अधिकारी, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, विपिन कार्कीको स्वर समावेश छ ।

ग्रामीण परिवेशमा छायांकन गरिएको यो गीत नृत्यप्रधान र मिठासपूर्ण लाग्छ । ग्रामीण सौन्दर्य, धन कमाउन युवाले गाउँ छाड्नुपर्ने बाध्यता, सहरभन्दा गाउँ उपयुक्त रहेको लगायतका सन्देश गीतमा छ ।

गीतमा विपिनले र्‍याप गायन दिएका छन् । यो गीत सुन्दा हामीलाई सन् १९९० मा रिलिज भएको नारायणगोपाल र आस्मा भोस्लेको गीत ‘मोहनी लाग्ला है’ को पनि याद आउँछ । संगीतकार गजमेरले उक्त चर्चित गीतको भाव झल्काउने गरि यो गीत तयार पारेका छन् ।

गीतले फिल्मको कथावस्तुबारे संक्षिप्त प्रकाश पार्छ । फिल्ममा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, सुनिल थापा, शिव श्रेष्ठ, विपिन कार्की, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, भारती घिमिरे, प्रियंका कार्की, अरुण क्षेत्री, पञ्चमी घिमिरे, रेणुनाथ योगी, उमा गिरी, आशा पौडेल, अंकित खड्का, हिउँवाला गौतम, अरुण रेग्मी, रेहान केसीको अभिनय छ ।

भाग्यरत्न फिल्म्स प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको यो फिल्म १ बैशाख, २०८३ देखि प्रदर्शन तयारीमा छ । धन कमाउन युवा विदेशिँदा त्यसले नेपालका पहाड कसरी रित्तिएका छन् र यसले ल्याउने सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक असरको कथा फिल्ममा समेटिएको छ ।

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

