प्रदीप अधिकारीको योजना : सुशीला सरकार ढाल्ने, आफैं पर्यटन मन्त्री बन्ने

सम्पत्ति शुद्धीकरण, ज्यान मार्ने उद्योग र संगठित अपराधमा अनुसन्धानमा रहेका अधिकारीले कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेपछि गठन हुने नयाँ सरकारमा आफू पर्यटन मन्त्री बन्नेसमेत बताएको संवादमा देखिन्छ ।

नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८२ चैत २५ गते २०:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रदीप अधिकारीले सुशील कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्ने योजना बनाएको प्राविधिक अनुसन्धानले देखाएको छ।
  • अधिकारीले अफ्रिकामा दर्ता भएका दुई विमानलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा टेक्निकल ल्यान्डिङ गराएर १ लाख अमेरिकी डलर लिने योजना बनाएको ह्वाट्स एप कुराकानीबाट खुलेको छ।
  • प्रदीप अधिकारीले ९९ करोड रुपैयाँको कारोबार गैरबैंकिङ च्यानलमार्फत गर्ने योजना बनाएको तर आफुले सरकारी कारोबार भएको बताएका छन्।

२५ चैत, काठमाडौं । नागरिक उड्डययन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक (हाल निलम्बित भएर कारागारमा रहेका) प्रदीप अधिकारीले सुशील कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार ढालेर अर्को सरकार गठन गर्ने योजना बनाएको संवाद फेला परेको छ ।

कार्की सरकारले आफूहरूको काम नगर्ने भएकाले नयाँ सरकार बनाउने योजनासहित दुबई पुगेका अधिकारीले ह्वाट्स एप संवादमा यस्तो बताएको प्राविधिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, ज्यान मार्ने उद्योग र संगठित अपराधमा अनुसन्धानमा रहेका अधिकारीले कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेपछि गठन हुने नयाँ सरकारमा आफू पर्यटन मन्त्री बन्नेसमेत बताएको संवादमा देखिन्छ ।

जुन कुरा क्यानकै कर्मचारी चाँदमाला श्रेष्ठसँग १६ नोभेम्बरमा ह्वाट्स एपमा उनले गरेको कुराकानीबाट पुष्टि हुन्छ । ‘यो हप्ता हाम्रो प्रधानमन्त्री आउने, अहिलेका प्रधानमन्त्री हट्ने, क्यानको डीजीले सरकार फाल्न लागेको कुरा सत्य रहेको, त्यही भएर दुबई आएको, लुक्लाको कुरा सत्य रहेको,’ ह्वाट्स एप च्याटमा भेटिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर कतैबाट पनि अख्तियारलाई प्रभावमा पारेर मुद्दा  सामसुम पार्ने  अवस्था नभएपछि अधिकारी सरकार नै फेर्ने योजनामा हिँडेको यो कुराकानीबाट पुष्टि हुन्छ ।

अख्तियारको मुद्दा सामसुम  पार्न बिचौलिया प्रयोग गर्ने, त्यो सम्भव नभएपछि मार्ने धम्की दिने, तान्त्रिक लगाउनेसम्मका हर्कत गरेका अधिकारीले अन्य विभिन्न शंकास्पद गतिविधि गरेको प्राविधिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

जहाज टेक्निकल ल्यान्डिङ

अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्दा जहाज टेक्निकल ल्यान्डिङ गर्न लगाउनेसम्मको कुराकानी भएको तथ्य भेटिएको छ । टेक्निकल ल्यान्डिङ गराएर रकम अनियमितता गर्न खाजेको ह्वाट्स एप कुराकानीमा भेटिएको छ ।

अधिकारी र अमेरिकामा बस्दै आएका उनका साथी अर्जुनकुमार खड्काबीच ५ अक्टोबर २०२५ मा ह्वाट्स एपमा कुराकानी भएको देखिन्छ । जहाँ अफ्रिकामा रजिस्ट्रर भएका दुई विमानलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेक्निकल ल्यान्डिङ गराउनेबारे कुराकानी भएको छ ।

त्यसवापत १ लाख अमेरिकी डलर लिनेबारे संवाद भएको छ ।

३०-४० जतिको भारी सुटेकस 

अधिकारीले ३०-४० जतिको भारी सुटकेस जेनुले लगेको बताएका छन् । श्रीमतीसँगको ह्वाट्स एप च्याटमा प्रदीपले यो कुरा बताएका हुन् । डीएफएल रिपोर्टमा देखिएको च्याटअनुसार २३ सेप्टेम्बर २०२५ मा अधिकारी र उनकी श्रीमती सुफल केसीबीच संवाद भएको छ । जहाँ, प्रदीपले सुटकेस जेनुले लगेको श्रीमतीलाई बताएका छन् ।

सुटकेशमा कति थियो भनेर श्रीमतीले सोध्छिन् ।

‘भारी नै थियो, गनेको छैन । ३०-४० होला । पासपोर्ट मैसँग छ । सेफ भयो ठिकै भयो’ भन्ने संवाद गरेको भेटिएको छ ।

यो संवादबाट ठूलो मात्रामा रकमले भरिएको सुटकेस व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा जेनुलाई दिइएको देखिन्छ । यहाँ नाम उल्लेख गरिएकी जेनु एक बैंकमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।

यसबारे अधिकारीले आफ्नो बयानमा भनेका छन्, ‘जेनजी आन्दोलनपछि मलाई दुई पटक मार्ने, भौतिक आक्रमण गर्ने र घरसमेत जलाइदिने धम्कीहरू आए । सुरक्षाका लागि सुटकेसमा रहेका डकुमेन्ट र मेरा फायल, महत्वपूर्ण कागजात श्रीमतीका गरगहना गरी ३०–४० हजार रुपैयाँसहितको ब्याग श्रीमतीमार्फत जेनुलाई दिन लिएको हुँ ।’

उनले धम्की आएको बताए पनि यसबारे कतै उजुरी दिएका थिएनन् । ३०-४० हजार सुटकेसमा राखेर अर्को व्यक्तिलाई राख्न दिने भन्ने तर्कमै मेल नखाएको अनुसन्धानका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यति मात्रै होइन, जेनु थापालाई अधिकारीले उनको मोबाइलसमेत परिवर्तन गर्न लगाएका थिए । पुरानो मोबाइल सेट हटाएर नयाँ सेट र नम्बर बोक्न लगाएको पाइएको छ । जुन कुरा २ डिसेम्बरको ह्वाट्स एप च्याटबाट समेत पुष्टि हुन्छ ।

यी सबै घटनाबाट अधिकारीको आर्थिक अनियमितताबारे जेनु राम्रोसँग जानकार रहेको देखिन्छ ।

अपार्टमेन्टमा लुक्ने तयारीमा थिए अधिकारी

सातदोबाटो क्षेत्रमा रहेको आफ्नो घरमा बस्दै आएका अधिकारी पछिल्लो समय जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्ने भएकाले अपार्टमेन्टमा लुक्न खोजेको देखिएको छ । त्यसका लागि उनले अपार्टमेन्टको रिनोभेसन छिटो सक्न लगाएको खुलेको छ ।

‘त्यो अपार्टमेन्ट त ढिलो भएन र काम नै सुरु भएको छैन हो,’ अधिकारी र जेनुबीच भएको संवादमा देखिन्छ, ‘सबै रेडी टु गो हालतमा राख्ने । कहिले कता, कहिले कता गर्नुपर्छ ।’

यसलाई प्रहरीले भाग्न, लुक्न तथा दसी–प्रमाण लुकाउने प्रयासको रूपमा अर्थ्याएको छ । यता अधिकारीले भने बयानमा आफूमाथि भौतिक आक्रमण हुन लागेपछि ठाउँ सर्न लागेको बताएका छन् ।

देशको अवस्था राम्रो नरहेको, अहिलेको सरकार ढालेर हाम्रो प्रधानमन्त्री आउने, त्यतिन्जेलसम्म रिनोभेट गरेर अपार्टमेन्टमा बस्ने जस्ता विषयमा संवाद भएको देखिन्छ ।

९९ करोड कारोबारको संवाद

प्रदीप अधिकारीको ह्वाट्स एप अनुसन्धान गर्दा ९९ करोडको कारोबारको प्रसंग पनि भेटिएको छ । क्यानकै कर्मचारी चाँदमाला श्रेष्ठ र अधिकारीबीच २६ सेप्टेम्बरमा ह्वाट्स एपमा कुराकानी भएको छ । ‘एक्सक्रो अकाउन्टिङ पैसा हालिदिन्छु है ? २५ तारिख हो डेटलाइन.. बट २–३ दिन बिदाले आज हाल्दिनु भनेको छु…९९ करोड,’ ह्वाट्स एप कुराकानीको च्याटमा भेटिन्छ ।

यो संवादले गैरबैंकिङ च्यानलमार्फत कारोबार गर्न खोजेको जस्तो देखिएको प्रहरीको बुझाइ छ । तर अधिकारीले भने यो अफिसकै कारोबार भएको बताएका छन् । नेपाल सरकार, चीनको एक्जिम बैंक र क्यानबीचको सम्झौताअनुसार पोखरा विमानस्थलको सावाँ, ऋण तथा ब्याज भुक्तानीको सन्दर्भको संवाद रहेको अधिकारीले बताएका छन् ।

नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीलाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको अस्वीकार

प्रदीप अधिकारीसहितलाई थुनामा पठाउनुपर्ने माग गर्दै अख्तियार सर्वोच्चमा

क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारी डिल्लीबजार कारागारको ‘क’ ब्लकमा

क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारी कारागार चलान

प्रदीप अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतको आदेश

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

