प्रदीपले मुद्दा मिलाउन खोजेका थिए जेनजीको साथ, मिलाउछु भन्नेको हातमा दिए ५ लाख

प्रदीप अधिकारीले मुद्दामिलाउनका लागि जेनजी अगुवाको साथ लिन खोजेका थिए । यसका लागि उनले ५ लाख रुपैयाँ पनि दिएका थिए ।

नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८२ चैत ३० गते ७:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निलम्बित क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भ्रष्टाचार मुद्दा मिलाउन जेनजी अगुवाको साथ खोजेको पाइएको छ।
  • अधिकारीले जेनजी मिलाउने व्यक्तिसँग भेटघाट र रकम कारोबार गरेको डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्टमा देखिएको छ।
  • अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र आपराधिक षड्यन्त्रसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको छ।

३० चैत, काठमाडौं । भ्रष्टाचार कसुरमा पुर्पक्षका लागि अहिले डिल्लीबजार कागारमा रहेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक (हाल निलम्बित) प्रदीप अधिकारीले मुद्दा मिलाउन अन्तिम समयमा जेनजीको समेत साथ खोजेको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले भक्तपुरको नलिन्चोकमा बनेको हेलिपार्ट र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएर मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको थियो । त्यसबाट उम्कन उनले जेनजी अगुवाको समेत साथ खोजेको पाइएको छ ।

सुरुवाती दिनहरूमा भैरहवा विमानस्थलको भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सी वे र एप्रोनको ठेक्का लिई काम गरेका तथा उनका पूर्वचिनजानका व्यक्ति नवीनराज बस्नेतमार्फत अख्तियारको मुद्दा मिलाउने प्रयास अधिकारीले गरेका थिए ।

त्यस सम्बन्धमा बस्नेतले केपी शर्मा ओलीका स्वकीय राजेश बज्राचार्यमाफर्त ओलीलाई भनेर अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमार्फत मुद्दा सामसुम पार्नेबारे संवाद समेत भेटिएको थियो । जुन विषय यसअघि नै अनलाइनखबरले प्रकाशित गरिसेकेको छ ।

तर यो प्रयास असफल भएपछि अधिकारीले भारतीय तान्त्रिक बाबा ४३ वर्षीय सरया किन्नेरा (जय जगदब्बे) नाम गरेका व्यक्तिको प्रयोग गरिएको थियो । जहाँ उक्त तान्त्रिक बाबालाई अख्तियार प्रमुख राईको फोटो पठाइए चम्टा (तान्त्रिक विधिबाट हानी नोक्सानी) गर्न समेत लगाइएको थियो ।

यो यसबाट असफल भएपछि हत्याको धम्की दिएर राईलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइएको थियो । त्यसका लागि फिलिपिन्समा रहेका अधिकारीका पूर्वचिनजाकै साथी प्रकाश पाठकको प्रयोग गरिएको थियो । धम्क्याएर राजीनामा गर्न लगाएपछि १० करोडसम्म दिने भन्दै २ करोडको भने सुपारी दिइसकेको भेटिएको छ ।

तर यति गर्दा पनि राईले राजीनामा नदिएको र मुद्दाको प्रक्रिया नरोकिने देखिएपछि अधिकारीले जेनजी अभियन्ताको साथ खोजेको भेटिएको छ ।

अधिकारीले बोक्ने मोबाइलको डीजीटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल) रिपोर्ट अनुसार एक व्यक्तिसँग जेनजी मिलाउने भन्दै गरेको संवाद समेत भेटिएको छ ।

अधिकारीले एक जेनजी अगुवाको नाम लिँदै के चाहिन्छ यिनलाई म तयार छु भनेका छन् ।

जवाफमा जेनजी मिलाउँछु भन्ने व्यक्तिले–ओके भनेर फर्काउँछन् ।

त्यसपछि अधिकारीले ती जेनजी अगुवालाई आफूसँग भेटाउन भनेका छन् ।

जेनजी मिलाउँछु भन्ने व्यक्तिले फेरि–ओके भन्दै जवाफ फर्काएका छन् ।

अधिकारी भन्छन्– अलि चाँडो ।

मिलाउने बताउने व्यक्ति भन्छन्– म सेट गर्छु ।

पछि अर्को म्यासेज अधिकारीले गर्छन्– कुरा गरेउ मेरो बारेमा, यस्तो मान्छे चाहिन्छ भनेर ।

ती व्यक्तिले फकाउँछन्– लङ ड्राइभमा लगेर कुरा गर्छु । तपाईंलाई २ दिनमा भेटाउँछु ।

त्यसपछि अधिकारीले दुई जेनजीको नाम लिँदै भन्छन्– उ मार्फत उसलाई काम गराउने । (हामीले यहाँ प्रदीप अधिकारीले नाम लिएका जेनजी अगुवाको नाम खुलाएका छैनौं । उनीहरुको नाम लिए अनुसार काम गरे/गरेनन् भन्ने पुष्टि कै क्रममा रहेको र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले यहाँ नाम खुलाइएको छैन ।)

त्यसपछि अधिकारीले भन्छन्–अफिस नै ल्याउ ।

जेनजी मिलाउने बताउने व्यक्ति भन्छन्–पर्सी ल्याउँछु ।

यो संवादको संयोग वा हो होइन पुष्टी हुन बाँकी छ । तर, एक जेनजी अगुवा अधिकारीको कार्यालयमै गएको समेत देखिएको छ ।

दुई जेनजी अगुवाको नाम लिँदै अधिकारीले को पावरफुल भनेर सोध्छन् ।

ती व्यक्तिले एउटाको नाम लिन्छन् ।

अनि फेरि अधिकारीले सोध्छन्– को-को रहेछन्, केटाकेटी उचालेर सडकमा पुर्‍याउने । जेनजी मिलाउने दाबी गर्नेले एक जनाको नाम पनि लिन्छन् ।

जेनजी मिलाउने, जेनजीसँग भेट गराउने बताउने ती व्यक्तिले क्यानबाट ५ लाख समेत बुझेको प्रमाण भेटिएको छ ।

क्यानकै कर्मचारी चाँदमाला श्रेष्ठले ती व्यक्तिलाई नगद पाँच लाख दिएर पठाएकी थिइन् ।

पैसा लिन कार्यालय पुगेपछि चाँदमाला श्रेष्ठले प्रदीपलाई म्यासेज गर्छिन्–….लाई दिने हो ? फाइभ लग्यो, बट हि इज एक्सपेटिङ ६ भनेको थियो ।

अधिकारीले जवाफ फर्काउँछन्–ओके ।

चाँदमाला– एक म दिम ?

अधिकारी– त्यत्रो लगिसक्यो ? अहिले यति नै महँगो भो । सरलाई गाह्रो भो । पछि गरौलाँ ला नि भनेर कल हिम ।

प्रदीप अधिकारीको योजना : सुशीला सरकार ढाल्ने, आफैं पर्यटन मन्त्री बन्ने

जेनजी मिलाउँछु भन्ने व्यक्तिले उनको अफिसको अर्को व्यक्तिलाई क्यानको अफिसमा पठाएर पैसा बुझेको देखिएको छ । क्यानकै कर्मचारी बिष्णुप्रसाद पौडेलमार्फत चाँदमाला श्रेष्ठको कार्यकक्षमा पुगेर ५ लाख रुपैयाँ नगदै बुझेको प्रमाण भेटिएको छ ।

यो शंकास्पद ५ लाखको कारोबारबारे अधिकारीले भने आफ्नो व्यक्तिगत रकम दिएको दाबी गरेका छन् । अधिकारीले बयानमा भनेका छन्, ‘आफू विरुद्ध आएको भ्रामक समाचारलाई जन मानसमा खण्डन सहित सम्प्रेषण गर्न ती व्यक्तिसँग काम गरेको हुँ । उक्त कार्य गर्न मैले मेरो व्यक्तिगत तलबभत्ता समेतको आय आर्जनबाट उक्त रकम खर्च गरी नगदै दिन लगाएको हुँ । यस विषयमा क्यानको कुनै पनि औपचारिक निर्णय भएको छैन ।’

यता जेनजी अभियन्ता भनिएका अर्जुनबहादुर शाही पनि क्यानको कार्यालय अनुगमन भन्दै पुगेर अधिकारीलाई धम्की दिएका थिए । उक्त कामलाई पनि शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ । क्यान पुगे लगत्तै अख्तियार पुगेर अख्तियार प्रमुख राईको राजीनामा माग गर्नुलाई शंकास्पद रुपमा हेरेर अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ ।

गत २७ मंसिरका भ्रष्टाचारको कसुरमा अख्तियारले पक्राउ गरेका अधिकारी २१ मंसिरमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए । यही बीचमा उनीविरुद्ध पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार कसुरमा पनि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

अहिले भने सम्पत्ति शद्धीकरणदेखि संगठित अपराध, आपराधिक लाभ लिन नहुने, आपराधिक षड्यन्त्र गर्न नहुनेलगायतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

नोट– जेनजी मिलाउछु भन्दै अधिकारीसँग ह्वाट्स एपमा कुराकानी गर्ने व्यक्ति रवि सिंघल नाम गरेका व्यक्ति हुन् । उनले दिवाकर ढुंगानालाई क्यान पठाएर रकम बुझेका थिए ।

प्रदीप अधिकारीको स्क्रिप्ट पढेर अख्तियार प्रमुखलाई हत्याको धम्की
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

सम्बन्धित खबर

किन फोन कलको सट्टा ‘टेक्स्ट म्यासेज’ रोज्दैछ जेनजी पुस्ता ?

किन फोन कलको सट्टा ‘टेक्स्ट म्यासेज’ रोज्दैछ जेनजी पुस्ता ?
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
कोही १०७ त कोही १०२ वर्षका : जसले सन्ततिका खातिर भोट हाले

कोही १०७ त कोही १०२ वर्षका : जसले सन्ततिका खातिर भोट हाले
झण्डा होइन, एजेन्डा हेरेर भोट दिन्छौं

झण्डा होइन, एजेन्डा हेरेर भोट दिन्छौं
व्यवसाय–स्टार्टअपमा युवालाई जोड्ने प्रतिनिधि खोज्दैछन् नयाँ मतदाता

व्यवसाय–स्टार्टअपमा युवालाई जोड्ने प्रतिनिधि खोज्दैछन् नयाँ मतदाता
भोट दिन्छौँ, काम देऊ

भोट दिन्छौँ, काम देऊ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर
सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
