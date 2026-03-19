किन फोन कलको सट्टा ‘टेक्स्ट म्यासेज’ रोज्दैछ जेनजी पुस्ता ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १३:४१

  • जेनजी पुस्ताले टेक्स्ट म्यासेजलाई प्राथमिकता दिँदै फोन कललाई तनाव र बाधाको रूपमा लिने गरेको छ।

आजको प्रविधिक संसारमा हुर्किएको नयाँ पुस्ता अर्थात् जेनजीमा सञ्चारको अनौठो बानी छ । उनीहरू प्राय: साथीभाइलाई ठेगाना सोध्न होस् वा खाना अर्डर गर्न, फोन कलको साटो टेक्स्ट म्यासेज पठाउन बढी सहज महसुस गर्छन् ।

कतिपयले यसलाई अल्छीपनाको रूपमा हेरे तापनि विज्ञहरूले टेलिफोबिया अर्थात् फोन कलसँग सम्बन्धित एक प्रकारको मानसिक चिन्ताको संज्ञा दिएका छन् । बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार करिब ५६ प्रतिशत जेनजी उमेर समूहकाहरूले फोन कलको जवाफ दिन मन नपराउने बताएका थिए ।

अचानक आउने फोनको घण्टी तनावको कारण बन्ने उनीहरूको भनाइ थियो । कतिपय अवस्थामा भने उनीहरूले आफ्ना अभिभावकलाई समेत फोन कल नगर्न आग्रह गर्ने बताएका थिए । त्यसको कारणमा उनीहरू कलमा भन्दा च्याट, सोसल मिडियाका डिएम र मिममा अभ्यस्त हुनु मानिएको छ ।

सञ्चारका विज्ञहरूका अनुसार टेक्स्ट म्यासेजमा प्रयोगकर्तालाई फोन कलमा सम्भव नहुने सुरक्षा प्राप्त हुन्छ । जस्तो, टेक्स्टमा आफूले पठाउने कुरालाई पटक-पटक सच्याउन, हिज्जे जाँच गर्न सकिन्छ । कुनै प्रश्नको जवाफ दिनुअघि गुगलमा खोज्ने वा सोच्ने समय टेक्स्टमा पाइन्छ । कलहरू रियल-टाइम र अनफिल्टर हुन्छन्, तर टेक्स्टमा त्यस्तो हुँदैन । टेक्स्ट मेसेजको यही विशेषताका कारण पनि जेनजी पुस्ताले कललाई अलि टाढै राख्न थालेको बताइन्छ ।

त्यस्तै यस पुस्ताका धेरै युवाहरूले फोन कललाई कुनै जरुरी काम वा नराम्रो समाचारको संकेतको रूपमा लिने गरेका छन् । उनीहरूका लागि बिना जानकारी आउने फोन कलले बाधा पुर्‍याउने बहाना मात्र हुन्छ ।

यद्यपि यो बानीले कार्यस्थल र सामाजिक सम्बन्धमा भने असर पर्दै गइरहेको छ । किनकि फोन कलहरूलाई पूरै बेवास्ता गर्दा सक्रिय रूपमा सुन्ने बानी, वार्ता गर्ने क्षमता, अरूको भावना बुझेर तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिने कला जस्ता वैयक्तिक सीपहरूमा असर पर्ने गर्छ ।

यसकारण नवपुस्ताबाट यो समस्या हटाउन बेलायत जस्ता देशहरूमा कार्यशालाहरू समेत गर्न थालिएको छ । त्यहाँ बालबालिकाहरूलाई फोन कलप्रतिको डर हटाउन सिकाइने गरिन्छ । किनकि सञ्चार भनेको शब्दहरूको आदानप्रदान मात्र नभई यो एकअर्कासँग जोडिने मानवीय पक्ष पनि हो ।

जेनजी फोन कल
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
कोही १०७ त कोही १०२ वर्षका : जसले सन्ततिका खातिर भोट हाले

कोही १०७ त कोही १०२ वर्षका : जसले सन्ततिका खातिर भोट हाले
झण्डा होइन, एजेन्डा हेरेर भोट दिन्छौं

झण्डा होइन, एजेन्डा हेरेर भोट दिन्छौं
व्यवसाय–स्टार्टअपमा युवालाई जोड्ने प्रतिनिधि खोज्दैछन् नयाँ मतदाता

व्यवसाय–स्टार्टअपमा युवालाई जोड्ने प्रतिनिधि खोज्दैछन् नयाँ मतदाता
भोट दिन्छौँ, काम देऊ

भोट दिन्छौँ, काम देऊ
पितृसत्ताको घेरा तोड्न जेनजी महिलाको पहिलो भोट

पितृसत्ताको घेरा तोड्न जेनजी महिलाको पहिलो भोट

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

