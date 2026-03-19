प्रदीप अधिकारीको स्क्रिप्ट पढेर अख्तियार प्रमुखलाई हत्याको धम्की

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई १० दिनभित्र राजीनामा नदिए हत्या गर्ने धम्की दिने योजनाकार क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी रहेको खुलेको छ।
- फिलिपिन्समा रहेका प्रकाश पाठकलाई इन्टरपोलमार्फत पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएको छ र उनीमाथि हत्या धम्कीको मुख्य योजनाकार अधिकारीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान भइरहेको छ।
- अधिकारीले भ्रष्टाचार मुद्दाबाट बच्न अख्तियार प्रमुखलाई राजीनामा गर्न लगाउन पाठकलाई प्रयोग गरेको प्रमाण फेला परेको छ र उनीहरूले २ करोड रुपैयाँ पठाएको खुलेको छ।
२७ चैत, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलगायत १० जनालाई हत्याको धम्की दिने योजनाकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी रहेको खुलेको छ ।
राईलाई अख्तियार प्रमुखबाट १० दिन भित्र राजीनामा नदिए हत्या गर्ने धम्की दिँदै २२ अक्टोबरमा एक्स्ट्रिमिस्ट ग्रुप अफ (ईजीएन) नेपालको लेटरप्याडमा पत्र लेखी इमेलबाट अख्तियारलाई पठाइएको थियो ।
यसका साथै भिडियोमार्फत पनि प्रकाश पाठक नाम गरेका व्यक्तिले राईलाई अख्तियार प्रमुखबाट राजीनामा दिन धम्की दिएका थिए । आफूलाई ईजीएनको चेयरमेन बताउने पाठकले भिडियोमार्फत नै धम्की दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा उनी फिलिपिन्समा रहेको खुलेको थियो ।
इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गरेर २८ माघमा पाठकलाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइयो । उनी अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन् । उनीमाथि अनुसन्धान गर्दा हत्या धम्कीको मुख्य योजनाकार क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल निलम्बित) प्रदीप अधिकारी मुख्य योजनाकार रहेको खुलेको हो ।
पाठकमाथि अनुसन्धान गर्दा हत्या गर्ने धम्कीमा अधिकारीसमेत जोडिएपछि अहिले उनीहरूविरुद्ध आपराधिक लाभ, संगठित अपराध, ज्यान मार्ने उद्योग, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
पाठक र अधिकारी पूर्व चिनजानका व्यक्ति हुन् । अधिकारीले क्यानमा भ्रष्टचार गरेको थाहा पाएपछि १ अक्टोबरमा मात्रै आफू फिलिपिन्समा रहेकै बेला ईजीएनको लेटरहेडमा पत्र लेख्दै १ करोड सहयोग मागेको पाठकले बताएका छन् ।
त्यसपछि ह्वाट्स एपमा अधिकारीले पाठकलाई फोन गर्दै यसैगरी धम्की दिएर अख्तियार प्रमुख राईलाई राजीनामा गर्न लगाए ८ देखि १० करोड दिने बताएको पाठकले बयानमा बताएका छन् ।
अधिकारीबाट उक्त प्रस्ताव आएपछि पाठक तयार भएर इमेल र भिडीयो बनाएर धम्की दिन थालेको पाइएको छ । यसरी धम्की दिन पेस्कीस्वरूप पाठकले २ करोड रुपैयाँसमेत बुझेको प्रमाण फेला परेको छ ।
अधिकारीले चिनियाँ व्यापारीको प्रयोग गरी हुण्डीमार्फत २ करोड रुपैयाँ पाठकलाई फिलिपिन्स पठाएका थिए । २७ नोभेम्बर २०२५ मा फिलिपिन्सको बुलाकन, एसएम मारिलोको पहिलो तलामा रहेको स्टार बक्स कफी सपमा पाँच चिनियाँ नागरिकलाई रकम निकाल्न कोड दिएको समेत खुलेको छ ।
दिउँसो १२:१५ बजेको समयमा चिनियाँ नागरिकबाट ४० लाख पेसो (फिलिपिन्सको पैसा) नगदै बुझेकोसमेत पाठकले स्वीकार गरेका छन् ।
२८ नोभेम्बरमा फेरि कोड लिई फिलिपिन्सको बीएसए टावर, ओर्टिगास ५५ फ्लोर स्विमिङ पुलमा पुगी १२:१५ बजेकै समयमा त्यही चिनियाँ समूहले थप ४० लाख पेसो दिएको पाइएको छ ।
यसरी पाठकले दुई पटक गरेर प्रदीप अधिकारीले पठाएको २ करोड रुपैयाँ चिनियाँमार्फत फिलिपिन्समा बुझेको भेटिएको छ । यो सबै काम अधिकारीकै निर्देशनमा आफूले गरेको पाठकको भनाइ छ ।
‘आर्थिक प्रलोभन देखाई अख्तियार प्रमुख राईलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिन प्रदीप अधिकारीले लगाएका हुन् । अख्तियार प्रमुखलाई मार्ने मेरो मनसाय होइन । यसको सम्पूर्ण डीजाइनर, योजनाकार र षड्यन्त्र गर्ने मुख्य व्यक्ति प्रदीप अधिकारी हुन्,’ पाठकले बयानमा भनेका छन् ।
यो रकमबाट फिलिपिन्समा आफूले अपार्टमेन्ट खरिद गरेको पाठकको भनाइ छ । मनिला शहरमा रहेको मनिला सेन्टर अपार्टमेन्टको सातौं तलामा रहेको ५ सीमा २ बेडरुम, १ किचेन र १ लिभिङ रुमको अपार्टमेन्ट ७० लाख ६५ हजार पेसोमा खरिद गरेको पाठकले बताएका छन् । अझ अख्तियार प्रमुख राईलाई मोसो दल्नसमेत अधिकारीले प्रस्ताव गरेको पाठकको भनाइ छ ।
मोसो दलेको अवस्थामा त्यसका लागि छुट्टै २ करोड दिने वचन अधिकारीले दिएको पाठकले बताएका छन् ।
अख्तियार प्रमुख राईलाई धम्की दिन प्रयोग भएका शब्दसमेत पहिला प्रदीप अधिकारीले फाइनल गरेको पाइएको छ । जुन कुरा पाठक स्वयंले बयानमा खुलाएका छन् ।
‘अख्तियार प्रमुखलाई धम्की दिने म्यासेजको खेस्रा तयार पारेर मैले प्रदीप अधिकारीको ह्वाट्स एपमा पठाएको थियो । ठिक छ कि छैन भनेर हेर्न लगाएको थिएँ । अधिकारीले ल ठिक छ भनेपछि त्यही शब्दहरू प्रयोग गरेर धम्क्याएको हो,’ पाठकले बयानमा भनेका छन् ।
यता, अधिकारीले भने आफूले धम्क्याउन नलगाएको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन् । यद्यपि, प्राप्त प्रमाणहरूले अधिकारीले भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उम्कन अख्तियार प्रमुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर हटाउन पाठकको प्रयोग गरेको पुष्टि भएको छ ।
बिचौलिया नवीनराज बस्नेतमार्फत केस मिलाउन भन्दै शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरे पनि त्यसबाट असफल भएपछि तान्त्रिक बाबाको प्रयोग गर्नेदेखि हत्या गर्नेसम्मको धम्की दिन पाठकलाई प्रयोग गरेको खुलेको छ । यो विषयमा अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
