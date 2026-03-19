‘मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०२६’ को आवेदन खुला : फिनाले वासिङ्टन डीसीमा हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ड्रिम्स युनिभर्सलले 'मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०२६' का लागि आवेदन खुला गरेको छ।
- प्रतियोगिता यसपटक वासिङ्टन डीसीमा आयोजना हुनेछ र फिनाले जुलाई २५ मा हुनेछ।
- १८ देखि २९ वर्ष उमेरका अविवाहित नेपाली महिलाले आवेदन दिन सक्नेछन् र विजेताले मिस नेपाल २०२६ मा प्रवेश पाउनेछिन्।
काठमाडौं । ‘मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०२६ ’का लागि आवेदन खुला गरिएको छ । आयोजक संस्था ड्रिम्स युनिभर्सलले विहिबारदेखि आवेदन खुला भएको जानकारी दिएको हो ।
आठौँ संस्करणसम्म न्यूयोर्क सहरमा आयोजना हुँदै आएको यो प्रतियोगिता यसपटक भने राजधानी वासिङ्टन डीसीमा हुने आयोजक प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यसपालिको संस्करणमा नेपाली फिल्मसहित अन्य क्षेत्रका सेलिब्रेटीको सहभागिता हुने जनाइएको छ ।
फिनाले समारोह जुलाई २५ (साउन ९) मा आयोजना हुनेछ । अमेरिका र क्यानडामा बसोबास गर्दै आएका १८ देखि २९ वर्ष उमेरसम्मका अविवाहित युवतीले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नियम छ ।
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उच्च माध्यमिक प्लस टु वा सो सरह हुनुपर्नेछ भने उचाइ कम्तीमा ५ फिट १ इन्च हुनुपर्नेछ । ‘नेपाली महिलालाई सशक्त बनाउँदै, आगामी पुस्तालाई सशक्त बनाउने’ भन्ने नारासहित यस वर्षको प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ ।
विजेताले मिस नेपाल २०२६ मा प्रवेश पाउनेछिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4