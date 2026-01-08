+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०२६’ को आवेदन खुला

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २७ गते ११:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ड्रीम्स युनिभर्सल एलएलसीले ‘मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०२६’ का लागि आवेदन फेब्रुअरी ९ देखि खुला भएको जानकारी दिएको छ।
  • प्रतियोगिताले सौन्दर्यभन्दा व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, सामाजिक चेतना र नेतृत्व क्षमतामा जोड दिने बताइएको छ।
  • प्रतियोगिताको आवेदन आधिकारिक वेबसाइटमार्फत दिन सकिने र फिनाले मिति तय हुन बाँकी छ।

न्यूयोर्क । ‘मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०२६’ का लागि आवेदन खुला भएको छ । आयोजक ड्रीम्स युनिभर्सल एलएलसीले विज्ञप्तिमार्फत आवेदन खुला भएको जानकारी दिएको छ । यस वर्ष प्रतियोगिताको नारा छ- ‘आकर्षणभन्दा पर, शालीनताको अँगालो : जहाँ हरेक अनुहारले एउटा कथा भन्छ ।’

प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहने युवतीले फेब्रुअरी ९, २०२६ देखि आवेदन दिन सक्नेछन् । उत्तर अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायका प्रतिभाशाली युवतीलाई लक्षित गर्दै आयोजना गरिने यो प्रतियोगिता केवल सौन्दर्य प्रदर्शनमा सीमित नरहेर व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, सामाजिक चेतना र नेतृत्व क्षमताको मञ्च बन्ने विश्वास लिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिस नेपाल नर्थ अमेरिका एउटा यस्तो यात्रा हो जहाँ बाहिरी सुन्दरताभन्दा चरित्र, साहस र आत्मविश्वासलाई महत्व दिइन्छ । हरेक प्रतियोगीले आफ्ना सपना, संघर्ष र कथा मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउँछन् ।’

प्रतियोगिताले विविधतालाई सम्मान गर्दै महिलालाई आफ्ना अनुभव र विचार खुला रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर दिने लक्ष्य राखेको छ । कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै आयोजकले भनेका छन्, “यो एउटा त्यस्तो मञ्च हो जहाँ आत्मविश्वास, उद्देश्य र मौलिकता सबैभन्दा ठूलो शक्ति मानिन्छ । यहाँ सहभागी भएर हरेक युवतीले आफ्नो वास्तविक पहिचान देखाउन सक्छन् र सौन्दर्यको परिभाषालाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्छन् ।’

‘मिस नेपाल नर्थ अमेरिका’ विगतका वर्षमा पनि नेपाली डायस्पोराका युवतीका लागि लोकप्रिय प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । प्रतियोगिताले सहभागीलाई सार्वजनिक बोलचाल, नेतृत्व विकास, सामाजिक सेवामा संलग्नता र सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वजस्ता क्षेत्रमा सशक्त बनाउँदै आएको छ ।

प्रतियोगिताको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदन प्रक्रियाबारेको विस्तृत विवरण र मापदण्डहरू पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ । प्रतियोगिताको फिनालेको मिति भने तय हुन बाँकी छ ।

मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०२६
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रामेछाप बस दुर्घटना : ५ जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते

रामेछाप बस दुर्घटना : ५ जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते
निखिल र वर्षाले बानेश्वरबाट थाले थ्रीलर फिल्म ‘कस्तुरी’ छायांकन

निखिल र वर्षाले बानेश्वरबाट थाले थ्रीलर फिल्म ‘कस्तुरी’ छायांकन
सिरहा कारागार तनाव : सुरक्षा व्यवस्था कडा, स्थिति नियन्त्रणमा लिन जिल्ला सुरक्षा समिति बैठक

सिरहा कारागार तनाव : सुरक्षा व्यवस्था कडा, स्थिति नियन्त्रणमा लिन जिल्ला सुरक्षा समिति बैठक
पूर्व धावक हरिबहादुर रोकायालाई प्रयास मञ्च नेपालको सम्मान

पूर्व धावक हरिबहादुर रोकायालाई प्रयास मञ्च नेपालको सम्मान
‘लालिमा’ २९ फागुनमा आउने, यौनकर्मीको मर्मस्पर्शी कथा चित्रण

‘लालिमा’ २९ फागुनमा आउने, यौनकर्मीको मर्मस्पर्शी कथा चित्रण
रामेछाप बस दुर्घटना : ११ जनाको उद्धार, ५ जना गम्भीर

रामेछाप बस दुर्घटना : ११ जनाको उद्धार, ५ जना गम्भीर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित