सिरहा कारागार तनाव : सुरक्षा व्यवस्था कडा, स्थिति नियन्त्रणमा लिन जिल्ला सुरक्षा समिति बैठक

२७ माघ, सिरहा । सिरहा कारागार अशान्त भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छ । कारागार प्रमुखको कार्यालय परिसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ) सुरेन्द्र पौडेलको कमान्डमा सुरक्षा समितिको बैठक बसेको हो ।
बैठकमा सिरहा कारागार प्रमुख सुबोध महतो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) वासुदेव पाठकसहित अन्य सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि पनि सहभागी छन् ।
बैठकमा कारागारको समग्र सुरक्षा अवस्था, कैदीद्वारा गरिएको विरोध प्रदर्शन तथा त्यसको नियन्त्रणका उपायबारे छलफल हुने जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । बैठकपछि मात्र थप निर्णय र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले जानकारी दिए ।
हाल कारागारभित्र र बाहिर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन निरन्तर प्रयास भइरहेको बताइएको छ ।
यसअघि सोमबार बिहान ११ बजे गोप्य सूचनाका आधारमा गरिएको विशेष सर्च अपरेसनका क्रममा सिरहा कारागारका नाइके इन्द्रजित यादवको कोठाबाट एक थान कटुवा पेस्तोल, दुई राउन्ड गोली र एक लाख २० हजार रुपैयाँ नगद बरामद गरिएको थियो । सोही क्रममा यादवसहित १३ जना कैदीलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
नियन्त्रणमा लिइएका कैदीमध्ये एक जनाको सोही दिन छुट्ने समय भएकाले रिहा गरिएको र बाँकी १२ जनामध्ये सात जनालाई नुवाकोट कारागार, तीन जनालाई काठमाडौं केन्द्रीय कारागार र दुई जनालाई रौतहट कारागार पठाइएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
नाइके यादवलाई कारागारबाट हटाइएको विरोधमा कैदीहरूले दिनभर र रातभर कारागारको छतमाथि बसेर नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले थाली बजाउँदै नाइके इन्द्रजितलाई फिर्ता गर, इन्द्रजित दाइ चाहियो, सिडिओ, जेलर, एसपी, प्रहरी प्रशासन मुर्दावादजस्ता नारा लगाएका थिए ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन सोमबार राति करिब ९ बजे प्रहरीले पानीको फोहरा प्रयोग गरेको थियो । त्यसपछि पनि कैदीहरूको हो-हल्ला रोकिएको छैन । पानीको फोहरा प्रयोगका क्रममा कैदीहरूले मोटर चलाएर प्रतिकार गर्दा केही समय दुवै पक्षबिच तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
प्रजिअ पौडेलले कारागारभित्र मदिरा तथा लागुऔषध कारोबार, मोबाइल फोनको अवैध प्रयोग, चन्दाका नाममा जबरजस्ती असुली भइरहेको विशेष सूचनाका आधारमा अपरेसन चलाइएको बताए । अनुगमनका क्रममा हतियार, गोली, नगदसहित चुरोट, सुर्तीजस्ता प्रतिबन्धित सामग्रीसमेत फेला परेको प्रशासनले जनाएको छ ।
नियन्त्रणमा लिइएका कैदीहरू कर्तव्य ज्यान, डाँका, अपहरण, ज्यान मार्ने उद्योग तथा लागुऔषधसम्बन्धी गम्भीर आपराधिक मुद्दामा संलग्नमा जेल परेका हुन् । उनीहरूलाई हात बाँधेर र आँखामा पट्टी बाँधी कारागारको भित्री गेटबाट बाहिर निकालेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाको हिरासतमा राखिएको थियो ।
१५० जना कैदी क्षमता रहेको सिरहा कारागारमा हाल ४३६ जना कैदीबन्दी छन् । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको र कारागार सुरक्षामा कडाइ गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4