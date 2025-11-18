+
चाहेर पनि पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन पाइनँ : अर्थमन्त्री

सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण आफू र अन्य विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान र प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ बढी भएको अर्थमन्त्री खनालले बताए ।

२०८२ माघ २७ गते १३:३९

  • अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचनका कारण पूँजीगत खर्च बढाउन ध्यान दिन नसकेको बताए।
  • उनले निर्वाचन वातावरण बनाउन अधिकतम संवादमा केन्द्रित हुँदा विकास र निर्माणमा ध्यान दिन नसकिएको स्वीकारे।
  • चालु आव २०८२/८३ मा पूँजीगत बजेट खर्च न्यून छ र संघीय सञ्चित कोष १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ।

२७ माघ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चाहेर पनि यसबीचमा पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन नपाएको बताएका छन् ।

चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री खनालले यसबीचमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण आफू र अन्य विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान र प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ बढी भएको बताए । सोहीकारण पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन नसकिएको उनले बताए ।

निर्वाचन वातावरण बनाउन अधिकतम संवाद गर्नुपर्ने र त्यसमा केन्द्रित हुुनुपर्ने भएपछि विकास र निर्माणका काममा ध्यान दिन नसकिएको अर्थमन्त्री खनालले स्वीकारे ।

चालु आव २०८२/८३ मा पूँजीगत बजेट खर्च न्यून छ । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार संघीय सञ्चित कोषसमेत अहिले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर घाटामा छ

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पूँजीगत खर्च
