+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

काठमान्डु गोर्खाज 2025

58/2 (10.2)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va काठमान्डु गोर्खाज 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

काठमान्डु गोर्खाज 2025

58/2(10.2)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
WC Series
काठमान्डु गोर्खाज 2025
58/2 (10.2)
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

भान्जा र ज्वाइँलाई स्वकीय सचिव बनाएर सुशासन हुँदैन : अर्थमन्त्री खनाल

अनलाइनखबरसँगको विशेष वार्तामा मन्त्री खनालले सरकारी कर्मचारीभन्दा बाहिरबाट आफूनिकट व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव राख्दा त्यो संस्थागत नहुने, संस्थागत स्मृति कायम नहुने र दुरुपयोग हुन सक्ने बताए ।

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ९ गते १४:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रणाली बाहिरबाट आफ्ना नातेदारलाई स्वकीय सचिव बनाउनु सुशासन विपरित भएको बताए।
  • खनालले मन्त्रालयभित्र सरकारी कर्मचारीलाई स्वकीय सचिव राख्दा संस्थागत स्मृति कायम रहने र दुरुपयोग नहुने बताए।
  • प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले नजिकका नातेदारलाई नियुक्ति दिलाएको विषय विवादमा रहेको छ।

९ मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रणाली बाहिरबाट आफ्ना नातेदारलाई स्वकीय सचिव बनाउने कुराले सुशासन नहुने बताएका छन् ।

अनलाइनखबरसँगको विशेष वार्तामा मन्त्री खनालले सरकारी कर्मचारीभन्दा बाहिरबाट आफूनिकट व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव राख्दा त्यो संस्थागत नहुने, संस्थागत स्मृति कायम नहुने र दुरुपयोग हुन सक्ने बताए ।

‘बाहिरका मान्छे वा आफ्ना भान्जा–ज्वाइँलाई स्वकीय सचिव बनाएर ल्याएपछि के हुन्छ ?,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘मन्त्रालय वा कुनै निकायमा काम गर्दा उसले गरेको डकुमेन्टेसन वा स्मृति त्यो ज्वाइँ वा भान्जाले बोकेर हिँड्यो भने त्यो संस्थागत बनेन, हाम्रो स्पिरिट चाहिँ त्यसलाई संस्थागत बनाऔं भन्ने हो ।’

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कतिपय पदाधिकारीले यसलाई गलत भयो भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । बाहिरबाट नियुक्त गर्ने स्वकीय सचिव हटाउँदा कसैको पनि अधिकार कुण्ठित नभएको उनको तर्क छ ।

‘अब यस्तो गर्दा कसरी गलत भयो, यो कसको अधिकार कुण्ठित भयो ?,’ उनले भने, ‘जेनजीले सुशासन मागेको होइन ? सुशासनका लागि नै यो गरिएको हो ।’

त्यही भएर आफूले अर्थ तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमा निजी सचिवालय नै विघटन गरिदिएको उनले बताए ।

मन्त्रालयमा सरकारी कर्मचारीको एउटा सचिवालय र स्वकीय सचिवालय राख्दा मन्त्री वा पदाधिकारीसँग समान पहुँच पनि नहुने उनले बताए ।

‘मन्त्रीको सचिवालयका दुई कर्मचारी हुन्छन्, स्वकीय सचिव दुईवटा हुन्छन्, यसले पहुँच समान भएन नि !,’ खनालले भने, ‘हामीले समावेशी समाज भन्ने अनि परिवारको मान्छेलाई जागिर दिने हो र ?’

प्रणाली बलियो बनाउने हो भने स्वकीय सचिव त मन्त्रालयभित्रकै राख्नुपर्ने उनले बताए ।

‘मेरो स्वकीय सचिवमा मन्त्रालयकै बहालवाला उपसचिव र शाखा अधिकृत छन्, अब मसँग कुनै राम्रो सिप रहेछ भने मैले के कुरा गरेँ, कुन मिटिङमा के कुरा भनेँ भनेर डकुमेन्टेसन भयो, त्यसको संस्थागत स्मृति त्यही सरकारी कर्मचारीसँग रहन्छ, सरकारसँगै रहन्छ, बाहिरको मान्छे आयो भने त्यसले आफैंसँग लिएर जान्छ,’ उनले भने ।

आन्दोलनकारी जेनजीले समेत यो माग उठाएको उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरूको मागकै आधारमा मात्रै यो नीति बनेको होइन तर उहाँहरूको पहिलो माग नै त्यही थियो,’ खनालले भने ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले आफ्नी श्रीमती र नजिकका नातेदारले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको विषयमा पनि अहिले विवाद भइरहेको छ ।

पूरा अन्तर्वार्ता प्रतीक्षा गर्नुहोस् ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल जेनजी विशेष वार्ता सुशासन स्वकीय सचिव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सेयर बजारको आकार र प्रकृतिले दुइटा स्टक एक्स्चेन्ज आवश्यक छैन : अर्थमन्त्री खनाल

सेयर बजारको आकार र प्रकृतिले दुइटा स्टक एक्स्चेन्ज आवश्यक छैन : अर्थमन्त्री खनाल
आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दैछौं: अर्थमन्त्री

आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दैछौं: अर्थमन्त्री
भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता र कारबाहीमा प्रगति भएको छ: अर्थमन्त्री खनाल

भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता र कारबाहीमा प्रगति भएको छ: अर्थमन्त्री खनाल
राजस्व चुहावट रोक्नेगरी सबै संयन्त्र सक्रिय बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

राजस्व चुहावट रोक्नेगरी सबै संयन्त्र सक्रिय बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
अर्थमन्त्रीले गरे अमेरिकी उच्च पदस्थ अधिकारी र दातृनिकायसँग छलफल

अर्थमन्त्रीले गरे अमेरिकी उच्च पदस्थ अधिकारी र दातृनिकायसँग छलफल
अमेरिकामा उच्चस्तरीय भेटघाटमा अर्थमन्त्री, विश्व बैंक र आईएमएफका अधिकारीसँग छलफल

अमेरिकामा उच्चस्तरीय भेटघाटमा अर्थमन्त्री, विश्व बैंक र आईएमएफका अधिकारीसँग छलफल

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित