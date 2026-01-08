+
हंसपुरका मेयरलाई मधेशका मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेस नेताहरूले दिए श्रद्धाञ्जली

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २७ गते १३:२७

२७ माघ, जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका कोषाध्यक्ष, हंसपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा मधेश प्रदेश नगरपालिका संघका अध्यक्ष स्वर्गीय प्रदीप कुमार यादवप्रति नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापतिसमेत रहेका मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव, कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, महेन्द्र यादव, उपसभापति चन्द्रशेखर यादव, महामन्त्री वृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठ, सहमहामन्त्री जय नारायण प्रसाद यादवलगायतका नेताहरू स्वर्गीय यादवको निजी निवास पुगेर यादवको शवमाथि पार्टीको झण्डा ओढाउँदै सम्मान तथा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन् ।

उनको योगदानको स्मरण गर्दै नेताहरूले स्वर्गीय यादव नेपाली कांग्रेस र स्थानीय तहको विकासमा इमानदार, समर्पित र जनप्रिय नेतृत्वका रूपमा स्थापित रहेको बताएका छन् ।

स्वर्गीय यादवको निधनले नेपाली कांग्रेस, मधेश प्रदेश तथा स्थानीय तहले एक सक्षम, कर्मठ र दूरदर्शी नेतृत्व गुमाएको भन्दै मुख्यमन्त्री यादवले शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरे ।

यादवको निधनमा कांग्रेस मधेश प्रदेश कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले स्वर्गीय यादवप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

बैठकले मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाका पार्टी कार्यालयहरू आज एक दिन बन्द राखिने, माघ २७ र २८ गते दुई दिन आधा झण्डा झुकाइने, शोक पुस्तिका राखिने तथा १३औँ दिन पुण्यतिथिका अवसरमा मधेश प्रदेश पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरिने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रचारप्रसार समितिका मधेश प्रदेश संयोजक नितिश गुप्ताले दिएका छन् ।

स्वर्गीय यादवको आजै अन्त्येष्टि गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।

मधेश श्रद्धाञ्जली हंसपुर
