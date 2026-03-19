श्रम मन्त्रालय तत्काललाई प्रधानमन्त्रीले नै राख्ने

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रिक्त रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि तत्काललाई आफैँसँग राख्ने भएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते १६:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रिक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राख्ने भएका छन्।
  • दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन हेरफेर गरिएको छ।
  • राष्ट्रपति कार्यालयलाई सूचना पठाएर नयाँ कार्यविभाजनको निर्णय गरिएको हो।

२६ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रिक्त रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि तत्काललाई आफैँसँग राख्ने भएका छन् ।

दीपककुमार साहलाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गरेपछि मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन हेरफेर भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‌मा भएको हेरफेरको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाएका छन् । त्यसको आधारमा राष्ट्रपतिले कार्यविभाजन गरेका हुन् ।

दीपककुमार साहलाई प्रधानमन्त्रीले आज बिहीबार नै पदमुक्त गरेका हुन् । पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भन्दै पार्टी (रास्वपा) सभापतिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उनलाई पदमुक्त गरेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

श्रममन्त्री साह पदमुक्त
प्रधानमन्त्री बालेन शाह श्रममन्त्री
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संसद्को रोस्ट्रममा हुँदैछ प्रधानमन्त्रीको खोजी

संसद्को रोस्ट्रममा हुँदैछ प्रधानमन्त्रीको खोजी
प्रधानमन्त्रीका तीन चुनौती

प्रधानमन्त्रीका तीन चुनौती
प्रधानमन्त्रीलाई पुनको आग्रह : भैरहवा एयरपोर्टबारे भारतसँग हवाई रुटको कुरा गर्नुस्

प्रधानमन्त्रीलाई पुनको आग्रह : भैरहवा एयरपोर्टबारे भारतसँग हवाई रुटको कुरा गर्नुस्
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस विज्ञमा दाहाल नियुक्त

प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस विज्ञमा दाहाल नियुक्त
प्रधानमन्त्रीलाई स्याङ्जा–२ का सांसद झविलालले गराए यी विषयमा ध्यानाकर्षण

प्रधानमन्त्रीलाई स्याङ्जा–२ का सांसद झविलालले गराए यी विषयमा ध्यानाकर्षण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

