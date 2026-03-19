+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सभामुखको चासो

सभामुख डोल प्रसाद (डीपी)अर्यालले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका विषयमा चासो देखाएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते १७:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई निश्चित समयसीमा तोकेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
  • ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
  • बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना १२ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, जसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ छ।

२६ चैत, काठमाडौं ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियासँग बिहीबार आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्दै सभामुख अर्यालले आयोजनाको निर्माण कार्य निश्चित समयसीमा तोकेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो । यो केवल विद्युत् उत्पादनसँग मात्र सम्बन्धित छैन, पर्यटन, कृषि उत्पादनको बजारीकरण र रोजगारी प्रवद्र्धनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको समग्र राष्ट्रिय महत्वको विषय हो । त्यसैले जति ढिलाइ हुनु थियो भयो, अब यसको निर्माण कार्यलाई गति दिन थप ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’

सभामुख अर्यालले आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आयोजना प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराए । स्पष्ट कार्यतालिका बनाउने, कुन मितिमा काम सुरु गर्ने र कहिले सम्पन्न गर्ने भन्ने निर्धारण गरेर अघि बढ्न उनले आग्रह गरे ।

छलफलमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिङ तमाङले पनि आयोजना अघि बढाउन मन्त्रालयबाट सहयोगका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।

धादिङका सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले ठूला आयोजना निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुले देशको समृद्धिका विषयमा सरकार कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट भएको धारणा राखे ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना १२ सय मेगावाट क्षमताको जलायशयुक्त आयोजना हो । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँबराबर छ ।

डीपी अर्याल बूढीगण्डकी विराजभक्त श्रेष्ठ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्विट्जरल्याण्डका राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो

संसद्‌मा मेरो भूमिका निष्पक्ष रहनेछ : सभामुख अर्याल

डीपीले रास्वपालाई नै गर्नुपर्ने छ संसद्‌मा 'चेक एन्ड ब्यालेन्स'

'राष्ट्रिय सभासँगको समन्वयमा धेरै दु:ख गर्नु पर्दैन'

सभामुख डीपी अर्यालले गरे पद बहाली

सभामुख डीपी अर्यालले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित