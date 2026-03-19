छुटेका जेनजी शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय

प्राधिकरणले यसअघि नै २७ जना शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते १८:२३

  • नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले जेनजी आन्दोलनका छुट भएका ८ शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ।
  • यो निर्णय ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको हो।
  • प्राधिकरणले यसअघि २७ शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।

२६ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारका छुट भएका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका घाइते व्यक्तिलाई राहत  उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ को बुँदा नम्बर ११ र नेपाल राजपत्र (खण्ड ७५, अतिरिक्ताङ ३२, कार्तिक १७ गते, २०८२ साल) मा भएको व्यवस्था अनुसार छुट भएका ८ जना शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय भएको उर्जामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले यसअघि नै २७ जना शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

थप ८ शहीद परिवारमध्ये रोजित श्रेष्ठ बनस्थली, अम्बिका विश्वकर्मा उदयपुर, सुमित्रा महत सिन्धुपाल्चोक, शितल पौडेल, मौसम कुलुङ संखुवासभा, पार्वती अधिकारी सर्लाही, हेमन्ती विष्ट बझाङ र मञ्जु पौडेल लम्जुङ रहेका छन् ।

मन्त्रालयका भित्तामा सुशासन कुरिरहेका योद्धाहरु

सुधन गुरुङ देखेर भक्कानिइन् जेनजी शहीद रसिककी आमा (तस्वीरहरू)

जेनजी शहीदकी आमा रास्वपाबाट सांसद बन्दै

जेनजी शहीद परिवारलाई झण्डै १२ करोड अनुदान

जेनजी शहीदकी दिदी सुशीला भन्छिन्- मेरो भाइको नाममा सालिक बनाइयोस्

हुम्लाको सीडीओ कार्यालयमा टाँसियो जेनजी शहीदहरूको नाम

