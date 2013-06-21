सुधन गुरुङ देखेर भक्कानिइन् जेनजी शहीद रसिककी आमा (तस्वीरहरू)

३ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका शहीद रसिक खतिवडाकी आमा रचना खतिवडा सुधन गुरुङलाई भेट्दा भक्कानिएकी छन् । सुधनले उनलाई अंगालो हालेर सान्त्वना दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आज ललितपुरको ग्वार्कोमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा भेट भएका बेला सुधन र रचनाबीच भेट भएको थियो । रचनाले सायद आफूलाई सम्हाल्न सकिनन् अनि भक्कानिइन् ।
भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको माग गर्दै काठमाडौंबाट सुरु भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा सुधन गुरुङ पनि सहभागी थिए । सोही आन्दोलनको क्रममा काभ्रेका २३ वर्षीय रसिक खतिवडालाई गोली लागेको थियो ।
रसिककी आमा रचनालाई रास्वपाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद बनाएको छ । सुधन भने गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
