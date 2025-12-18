जेनजी शहीदकी आमा रास्वपाबाट सांसद बन्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते १६:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रसिक खतिवडाकी आमा रचना खतिवडा समानुपातिक सांसद बन्ने भएकी छिन्।
  • रसिक खतिवडा २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीकर्मीको गोलीबाट ज्यान गुमाएका थिए।
  • रास्वपाले समानुपातिक सूचीमा रचना खतिवडासहित ४८ महिलालाई सांसद बनाएको छ।

२ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएका रसिक खतिवडाकी आमा रचना खतिवडा क्षेत्री सांसद बन्ने भएकी छिन् ।

खसआर्य महिलातर्फ दोस्रो स्थानमा रहेकी खतिवडा समानुपातिक सांसदका लागि सिफारिसमा परेकी हुन् । काभ्रेका २३ वर्षीय रसिकले २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीकर्मीको गोलीबाट ज्यान गुमाएका थिए ।

रास्वपाले समानुपातिक सूचीमा उनको नाम समावेश गरेसँगै रचना चुनावी प्रचारमा खटिएकी थिइन् ।

उनको गृह जिल्ला  काभ्रेको दुवै क्षेत्र रास्वपाले जितेको छ भने समानुपातिकमा पनि पहिलो दल बनेको छ । रास्वपाले उनी सहित ४८ महिलालाई समानुापातिक सांसद बनाएको छ ।

जेनजी शहीद रास्वपा सांसद
सम्बन्धित खबर

जेनजी शहीद परिवारलाई झण्डै १२ करोड अनुदान

जेनजी शहीदकी दिदी सुशीला भन्छिन्- मेरो भाइको नाममा सालिक बनाइयोस्

हुम्लाको सीडीओ कार्यालयमा टाँसियो जेनजी शहीदहरूको नाम

जेनजी शहीदको सम्झनामा संसद् भवन अगाडि दीप प्रज्वलन

जेनजी शहीदको नाम सीडीओ कार्यालयमा ३ दिनभित्र राख्न गृहको सर्कुलर

परिवारको सहारा बन्ने बेला सडकमा अस्ताए ओब्जन

ट्रेन्डिङ

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

