+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरान युद्धमा कति मारिए अमेरिकी सैनिक ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते ११:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिका र इजरायलले इरानसँग युद्धका क्रममा मध्यपूर्वमा अहिलेसम्म १३ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको छ।
  • अमेरिकी सैन्य अधिकारीले युद्धमा घाइते अमेरिकी सैनिकको संख्या करिब दुई सय पुगेको र १३ सैनिकको मृत्यु भएको बताएका छन्।
  • इरानमाथि आक्रमणपछि तीन हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ, जसमा १३ सय ५१ आमनागरिक र ११ सय २६ सैन्यकर्मी छन्।

३ चैत, काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलले मिलेर इरानसँग लडिरहेको युद्धका दौरान मध्यपूर्वमा अहिलेसम्म १३ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको छ ।

अमेरिकी सैन्य अधिकारीले युद्धका क्रममा घाइते हुने अमेरिकी सैनिकको संख्या बढेर करिब दुई सय पुगेको र तीमध्ये कम्तीमा १३ सैनिकको मृत्यु भएको बताएका छन् ।

मध्य–पूर्वमा २८ फेब्रुअरीबाट अमेरिका–इजरायलले इरानमाथि आक्रमण थालेका हुन् । युद्धमा अहिलेसम्म तीन हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । यो अनुमान एक इरानी समूहले लगाएको बीबीसीले जनाएको छ ।

इरानभन्दा बाहिरबाट काम गर्ने ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट न्युज एजेन्सी (एचआरएएनए) ले कुल मृत्युमध्ये १३ सय ५१ आमनागरिक र ११ सय २६ सैन्यकर्मी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

लेबनानमा अहिलेसम्म ८८६ मानिसको मृत्यु भएको छ । लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार युद्धका क्रममा मारिनेमा ६७ महिला र १११ बालबालिका छन् ।

संयुक्त अरब इमिरेट (यूएई), कुवेत, साउदी अरब, बहराइन र ओमानमा पनि युद्धसँग सम्बन्धित मृत्युको रिपोर्ट गरिएको बीबीसीले समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
अमेरिका इरान तनाव इजरायल-अमेरिका-इरान युद्ध
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
סם

सम्बन्धित खबर

इरान युद्ध : अमेरिकाद्वारा आफ्ना नागरिकलाई मध्यपूर्वका १४ देश छाड्न निर्देशन

बगदादस्थित अमेरिकी दूतावासमाथि इरानद्वारा मिसाइल आक्रमण

खार्ग द्वीपमा आक्रमणको खबरपछि इरानले दियो अमेरिकालाई चेतावनी

इरानसँगको युद्धका विषयमा ट्रम्प र भान्सबीच मतभेद

रुस र इरानका राष्ट्रपतिबीच टेलिफोन वार्ता, के भयो छलफल ?

स्ट्रेट अफ होर्मुजमा माइन बिछ्याउने इरानका १६ डुंगा नस्ट गरेको अमेरिकाको दाबी

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित