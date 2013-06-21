खार्ग द्वीपमा आक्रमणको खबरपछि इरानले दियो अमेरिकालाई चेतावनी

३० फागुन, काठमाडौं । इरानले आफ्ना तेल र ऊर्जा संरचनामा आक्रमण भए मध्यपूर्वमा अमेरिकाकालाई सहयोग गर्ने तेल कम्पनीहरूका ऊर्जा संरचनालाई निशाना बनाइने चेतावनी दिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य बलद्वारा इरानका लागि तेल निर्यातमा महत्वपूर्ण खार्ग द्वीपमा अवस्थित सबै सैन्य ठेगानाहरू पूर्णतया ध्वस्त गरिएको दाबी गरेपछि यस्तो चेतावनी आएको हो ।
अन्तरांष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार इरानी सेनालाई उद्धृत गर्दै इरानी सञ्चारमाध्यमले उक्त जानकारी दिएका हुन् । खार्ग द्वीप इरानको तेल निर्यातका लागि प्रमुख केन्द्र मानिन्छ । यहाँबाट भारी मात्रामा कच्च तेल निर्यात हुने गर्दछ ।
Advertisment
