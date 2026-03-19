स्पोटिफाइको नयाँ सुविधा : अब सबै प्रयोगकर्ताले एपमा भिडियो बन्द गर्न पाउने

विश्वको चर्चित म्युजिक स्ट्रिमिङ एप स्पोटिफाइले आफ्ना सबै प्रयोगकर्ताहरूका लागि एउटा नयाँ नियन्त्रण प्रणाली सार्वजनिक गरेको छ, जसले गर्दा अब एपमा देखिने भिडियोहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सकिनेछ।
यो सुविधासँगै प्रयोगकर्ताहरूले अब आफ्नो इच्छा अनुसार ‘अडियो-ओन्ली’ (Audio-only) वा ‘भिडियो-एन्हान्स्ड’ (Video-enhanced) अनुभव छनोट गर्न पाउनेछन्।
स्पोटिफाइले सन् २०१८ मा ‘क्यानभास’ (Canvas) भिडियो र सन् २०२० मा ‘भिडियो पडकास्ट’ सुरु गरेपछि भिडियो सामग्रीलाई बढावा दिँदै आएको थियो।
तर, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले म्युजिक एपमा केवल संगीत मात्र सुन्न चाहेको र भिडियोले ध्यान भड्काउने गुनासो गरेपछि कम्पनीले यो नयाँ फिचर ल्याएको हो।
१. फ्यामिली प्लानका लागि विशेष कन्ट्रोल
कम्पनीका अनुसार अब फ्यामिली प्लानका प्रबन्धकहरूले आफ्ना सदस्यहरूका लागि भिडियो सामग्री अन वा अफ गर्न सक्नेछन्।
यसअघि यो सुविधा १३ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूका लागि मात्र सीमित थियो। तथ्यांक अनुसार करिब ६० प्रतिशत अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाको प्रोफाइलमा भिडियो बन्द गर्ने गरेका थिए, जसलाई मध्यनजर गर्दै अहिले यो सुविधा सबैका लागि विस्तार गरिएको हो।
२. कसरी बन्द गर्ने ?
यो सुविधा इन्डिभिजुअल, ड्युओ, फ्यामिली र स्टुडेन्ट प्लानका प्रिमियम प्रयोगकर्ताका साथै फ्री प्रयोगकर्ताहरूले पनि प्रयोग गर्न पाउनेछन्। भिडियो बन्द गर्नका लागि प्रयोगकर्ताहरूले:
स्पोटिफाइको Settings मा जानुपर्नेछ।
“Content and display” विकल्प छनोट गर्नुपर्नेछ।
त्यहाँबाट ‘Canvas’ र म्युजिक वा पडकास्टका भिडियोहरूलाई On/Off गर्न सकिनेछ। यो सेटिङ एक पटक मिलाएपछि मोबाइल, डेस्कटप, वेब र टिभी सबै ठाउँमा लागु हुनेछ।
३. विज्ञापनमा भने असर नपर्ने
भिडियो सामग्री बन्द गरे तापनि प्रयोगकर्ताहरूले भिडियो विज्ञापनहरू भने हेर्नुपर्नेछ। केही अडियो विज्ञापनहरूमा देखिने क्यानभास जस्ता भिडियोहरू पनि यथावत रहनेछन्। यो नयाँ अपडेट यसै महिनादेखि विश्वभरका प्रयोगकर्ताहरूका लागि रोलआउट हुन सुरु हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
