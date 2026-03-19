जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रुपाखेतीले दिए राजीनामा

सुशीला कार्की नेतृत्व नेतृत्वको सरकारले गरेको फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि रुपाखेतीलगायतका राजदूतहरू मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै आएका थिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १७:२५
  • जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा. शैल रुपाखेतीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
  • उनको राजीनामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले स्वीकृत गरेका छन्।
  • रुपाखेतीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुँदा कुनै तलब र सुविधा नलिएको उल्लेख गरेका छन्।

२७ चैत, काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै आएका जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा. शैल रुपाखेतीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

उनले गत बुधबार दिएको राजीनामा बिहिबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले स्वीकृत गरेका हुन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती, अनन्तराज लुइँटेलले  सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

उक्त रिटमा अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएपछि मन्त्रालयले पदबाट हट्न नचाहेका राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा छुट्टै कार्यकक्ष खडा गरे हाजिर गराउँदै आएको थियो ।

रुपाखेती पनि राजीनामा नदिइ हाजिर गर्दै आएका थिए । ‘एक कानुन पालन गर्ने नागरिकको रूपमा मैले सर्वोच्च अदालतको मान राखी उक्त आदेशको पालना गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठानें र तत्कालीन सरकारले पठाएको दोस्रो पत्र बमोजिम नेपाल फर्केर परराष्ट्र मन्त्रालय मै हाजिर भएँ’ उनले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले परराष्ट्रमा हाजिर गर्दादेखिको अवधिको कुनै पनि तलब र सुविधान निलएको राजीनामापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

 

निषेधित क्षेत्रमा हुने उद्धार उडानमा हटाइयो प्रक्रियागत झन्झट

विधानले परिकल्पना गरेको समावेशी प्रतिनिधित्व संसद्‍मा देखिन्छ : सांसद चौधरी

निसान गाडीको ‘न्यू इयर, न्यू बिगिनिङ्स, न्यू ड्राइभ’ योजना सार्वजनिक

हाजिरी जमानीमा रिहा भए बले

मस्कोलाई युद्धविराम होइन ‘दिगो शान्ति’ चाहिएको छ : क्रेमलिन प्रवक्ता

सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य आरक्षित सिट नराखे कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

