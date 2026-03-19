उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचन : तत्काल अदालतले रोकेपछि वैशाख २१-२२ नयाँ मिति तय

२७ चैत, काठमाडौं । चैत २९ र ३० गते निर्धारित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा तथा निर्वाचन उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशले रोकिएपछि नयाँ मिति सार्वजनिक गरिएको छ ।
महासंघको शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले वैशाख २१ र २२ गते साधारणसभा र निर्वाचन गर्नेगरी नयाँ मिति तय गरेको छ । यस्तै वैशाख ९ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि बोलाएको छ ।
यसअघि निर्वाचन रोक्न परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले साधारणसभा र निर्वाचन तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4