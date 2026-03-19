चितवनमा मोटरसाइकल र स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २८ गते १७:२८

  • चितवनमा मोटरसाइकल र स्कुटर ठोक्किँदा २७ वर्षीय जय श्रीराम रायको मृत्यु भएको छ।
  • दुर्घटना भरतपुर महानगरपालिका–५ सापकोटा चोकस्थित सडकमा शनिबार दिउँसो भएको थियो।
  • स्कुटर चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको र घाइते एक जनाको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

२८ चैत, काठमाडौं । चितवनमा मोटरसाइकल र स्कुटर एक आपसामा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका–५ सापकोटा चोकस्थित सडकमा प्र.२–०३–००१ प ६८१० नम्बरको मोटरसाइकल र प्र.३–०३–००१ प १४१३ नम्बरको स्कुटर एकआपसमा ठोक्किएको थियो ।

शनिबार दिउँसो भएको सो दुर्घटनामा परे मोटरसाइकल चालक सोही महानगरपालिका–५ शान्ति चोक बस्ने बारा घर भएका २७ वर्षीय जय श्रीराम रायको मृत्यु भएको हो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको भरतपुर सरकारी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।

साथै दुर्घटनामा घाइते भएका स्कुटरमा सवार १ जनाको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यस्तै, स्कुटर चालकलाई भने नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी गराउँदै थप अनुसन्धान अघि बढेको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटना मृत्यु
सम्बन्धित खबर

महोत्तरीमा दुई मोटरसाइकल ठोकिँदा आगलागी, तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु

सिन्धुलीमा बस र माइक्रो ठोक्किँदा ९ जना घाइते

पाँचथरमा पिअकप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु

बुटवलमा बस र ई–रिक्सा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु

अल्टिच्युड एयर हेलिकप्टर दुर्घटना प्रतिवेदन : 'ह्वाइट आउट' पासोमा परेको पुष्टि

गुल्मीमा टिपरको ठक्करबाट एक वृद्धा घाइते

Advertisment

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित