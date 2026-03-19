चितवनमा मोटरसाइकल र स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चितवनमा मोटरसाइकल र स्कुटर ठोक्किँदा २७ वर्षीय जय श्रीराम रायको मृत्यु भएको छ।
- दुर्घटना भरतपुर महानगरपालिका–५ सापकोटा चोकस्थित सडकमा शनिबार दिउँसो भएको थियो।
- स्कुटर चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको र घाइते एक जनाको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
२८ चैत, काठमाडौं । चितवनमा मोटरसाइकल र स्कुटर एक आपसामा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका–५ सापकोटा चोकस्थित सडकमा प्र.२–०३–००१ प ६८१० नम्बरको मोटरसाइकल र प्र.३–०३–००१ प १४१३ नम्बरको स्कुटर एकआपसमा ठोक्किएको थियो ।
शनिबार दिउँसो भएको सो दुर्घटनामा परे मोटरसाइकल चालक सोही महानगरपालिका–५ शान्ति चोक बस्ने बारा घर भएका २७ वर्षीय जय श्रीराम रायको मृत्यु भएको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको भरतपुर सरकारी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
साथै दुर्घटनामा घाइते भएका स्कुटरमा सवार १ जनाको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यस्तै, स्कुटर चालकलाई भने नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी गराउँदै थप अनुसन्धान अघि बढेको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।
