स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ   

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सर्लाहीको ब्रहम्पुरी गाउँपालिका–४ बाट स्रोत नखुलेको नगद रु आठ लाखसहित कृष्णकुमार पासवान र शिवनारायण महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
- पक्राउ परेकाहरू भारतबाट मोटरसाइकल चढेर आएका थिए र शरीर खानतलासी गर्दा उक्त रकम बरामद भएको छ।
२९ चैत, काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले सर्लाहीको ब्रहम्पुरी गाउँपालिका–४ बाट स्रोत नखुलेको नगद रु आठ लाखसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार चन्द्रनगर गाउँपालिका–४ का २३ वर्षीय कृष्णकुमार पासवान र सोही पालिका–१ का ४१ वर्षीय शिवनारायण महतोलाई पक्राउ गरिएको हो ।
भारतबाट मोटरसाइकल चढेर आएका उनीहरूको शरीर खानतलासी गर्दा उक्त रकम बरामद भएको हो ।
