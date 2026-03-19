सरकारमाथि डा. केसीको प्रश्न- कानुन पढेको छैन कि पेलेरै जान खोजेको हो ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते १२:२०
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डा. गोविन्द केसीले जेनजी घाइतेलाई एमबीबीएस छात्रवृत्तिमा भर्ना दिने शिक्षा मन्त्रालयको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो।
  • डा. केसीले २४ औं चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्नुभयो।
  • डा. केसीले सरकारलाई विधिको शासन कायम राख्न र शिक्षा मन्त्रालयको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो।

२९ चैत, काठमाडौं । चिकित्सा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले जेनजी घाइतेलाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस भर्ना दिनेबारे शिक्षा मन्त्रालयले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

डा. केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो अभिव्यक्तिले सरकारलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीबारे जानकारी नभएको वा जानाजानी कानुनविपरीत निर्णय अघि बढाउने मनसाय देखिएको स्पष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

जेनजी घाइतेलाई एमबीबीएसमा भर्ना दिनेबारे बालेन्द्र शाह (बालेन) को निर्देशनमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सह–अध्यक्षतमा बसेको २४ औं चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको डा. केसीको दाबी छ ।

साथै शिक्षा मन्त्रालयले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक भएकाले तत्काल फिर्ता लिन डा. केसीले माग गरे ।

१ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढाउने प्रस्ताव राखेको थियो ।

उक्त निर्णय कार्यावन्यन गर्नका लागि २४ औं चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक डाकिएको थियो । जुन प्रस्ताव नै कानुनविपरीत हो । एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी छनोट हुने व्यवस्था छ ।

यस वर्षका लागि यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेर विद्यार्थी छनोटसमेत भइसकेका छन् ।

१९ चैत २०८२ प्रकाशित प्रकाशित योग्यता क्रमसूचीअनुसार मात्रै एमबीबीएस लगायतका विधामा भर्ना गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र यस वर्षका लागि भर्ना प्रक्रिया पूरा भई पठनपाठन सुरु भइसकेको अवस्थामा नियमविपरीत निर्णय गर्न नहुने डा. केसीले बताए ।

विधिको शासन कायम राख्न प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित निकायलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कानुन नतोड्न तथा नतोड्न लगाउन डा.केसीले आग्रह गरेका छन् ।

आकांक्षा पूरा गर्न हो भने कानुनी वैकल्पिक उपाय खोज्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

’विधिको शासनका लागि लड्ने नवयुवा÷युवती र सो स्थापित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधिको शासन नतोड्न र तोड्न नलगाउन आग्रह गर्दछु,’ डा केसीले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।

डा. केसीले आफूहरू लामो समयदेखि गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा सस्तो र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको समतामूलक पहुँच, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि संघर्षरत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

निरन्तरको आन्दोलन र जनदबाबका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएको र विगतमा विभिन्न स्वार्थ समूहको हस्तक्षेपका बाबजुद चिकित्सा शिक्षा आयोगले सन्तोषजनक काम गर्दै आएको उनको दाबी छ ।

सरकारले ऐनविपरीत गरेको निर्णय र शिक्षा मन्त्रालयको अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विगतमा विभिन्न सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न डा. केसीले पुनः आग्रह गरेका छन् ।

अन्यथा आफूहरू सत्याग्रहसहितका आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि डा. केसीले दिएका छन् । डा. केसी हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् ।

डा. गोविन्द केसी
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के 'राइट टु रिकल' !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा 'तटस्थ' बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर
सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्
ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?
ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

