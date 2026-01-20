+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

१२ दिन डा. गोविन्द केसीले गरे ९०० बिरामीको नि:शुल्क उपचार

२०८२ माघ १९ गते १८:०४ २०८२ माघ १९ गते १८:०४

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
१२ दिन डा. गोविन्द केसीले गरे ९०० बिरामीको नि:शुल्क उपचार

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डा. गोविन्द केसीले १२ दिनमा पश्चिम नेपालको विभिन्न ठाउँमा ९०० बढी बिरामीको नि: शुल्क उपचार गरेका छन्।

१९ माघ, काठमाडौं । १२ दिनमा डा. गोविन्द केसीले ९०० बढी बिरामीको नि: शुल्क उपचार गरेका छन् । पश्चिम नेपालको भ्रमणका क्रममा उनले विभिन्न ठाउँमा पुगी ९०० बढी बिरामीको उपचार गरेका हुन् ।

डा. केसीले पश्चिम रुकुमको चौरजहारी र आठबिसकोटबाट एकल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सुरु गरेका थिए । त्यसपछि बड्डिचौर हुँदै सुर्खेतको सालकोट नगर अस्पतालमा आएर उनले आइतबार मात्रै शिविर स्थगित गरेका थिए ।

त्यसक्रममा सालकोट नगर अस्पतालमा १८०, चौरजहारीमा ४००, आठबिसकोटमा १५० जना हार्ड जोर्नी तथा नसा सम्बन्धी बिरामीको उनले उपचार गरेका थिए । त्यस्तै बड्डिचौरमा २५० र सालकोट (पलैटे) मा १८० जनाको उनले उपचार गरेका थिए ।

डा. केसीको शिविरमा बिरामीहरूको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरूले सहयोग गरेका थिए ।

स्वास्थ्य शिविर डा.केसी अहिले काठमाडौं फर्किएका छन् ।

उनले लामो समयदेखि दुर्गम तथा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गर्दै आफ्नै पहलमा निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् ।

डा. गोविन्द केसी
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

१२ दिन डा. गोविन्द केसीले गरे ९०० बिरामीको नि:शुल्क उपचार

१२ दिन डा. गोविन्द केसीले गरे ९०० बिरामीको नि:शुल्क उपचार

बालबालिकालाई लगाइने खोपबारे भ्रम र तथ्यहरू

बालबालिकालाई लगाइने खोपबारे भ्रम र तथ्यहरू

डा. किरण सुवेदी

डा. किरण सुवेदी बालरोग विशेषज्ञ

स्वास्थ्य बीमा सेवा खुम्चियो, ओपीडी २५ हजारसम्मको मात्रै

स्वास्थ्य बीमा सेवा खुम्चियो, ओपीडी २५ हजारसम्मको मात्रै

हिँड्ने कि दौडने : पेटको बोसो घटाउन कुन उपाय राम्रो ?

हिँड्ने कि दौडने : पेटको बोसो घटाउन कुन उपाय राम्रो ?

प्रा.डा. विद्या सागर प्रसाद

प्रा.डा. विद्या सागर प्रसाद इन्टरनल मेडिसिन

ग्यासमा सेकाएर पकाइने रोटीले स्वास्थ्यलाई कुनै हानि पुर्‍याउँछ ?

ग्यासमा सेकाएर पकाइने रोटीले स्वास्थ्यलाई कुनै हानि पुर्‍याउँछ ?

हिमालयको छाँयामा मुटुको संकट

हिमालयको छाँयामा मुटुको संकट

ट्रेन्डिङ

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?
रविलाई सेलुलाइटिसको समस्या, कति गम्भीर ?

रविलाई सेलुलाइटिसको समस्या, कति गम्भीर ?
प्रधानमन्त्रीका श्रीमान् सुवेदीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै

प्रधानमन्त्रीका श्रीमान् सुवेदीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै
सागपातमै विषादीको मात्रा धेरै, कसरी स्वस्थ रहने ?

सागपातमै विषादीको मात्रा धेरै, कसरी स्वस्थ रहने ?
बीमा बन्द भएपछि बिरामीको बिलौना- उपचार गर्न सक्दिनँ, अब घरै फर्किन्छु

बीमा बन्द भएपछि बिरामीको बिलौना- उपचार गर्न सक्दिनँ, अब घरै फर्किन्छु
प्रधानमन्त्री कार्कीका श्रीमान् अस्वस्थ, अस्पताल भर्ना

प्रधानमन्त्री कार्कीका श्रीमान् अस्वस्थ, अस्पताल भर्ना

वेबस्टोरिज

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories

फिचर

सबै
बालबालिकालाई लगाइने खोपबारे भ्रम र तथ्यहरू
बालरोग

बालबालिकालाई लगाइने खोपबारे भ्रम र तथ्यहरू

डा. किरण सुवेदी

डा. किरण सुवेदी बालरोग विशेषज्ञ
स्वास्थ्य बीमा सेवा खुम्चियो, ओपीडी २५ हजारसम्मको मात्रै
स्वास्थ्य समाचार

स्वास्थ्य बीमा सेवा खुम्चियो, ओपीडी २५ हजारसम्मको मात्रै

हिँड्ने कि दौडने : पेटको बोसो घटाउन कुन उपाय राम्रो ?
मोटोपन

हिँड्ने कि दौडने : पेटको बोसो घटाउन कुन उपाय राम्रो ?

प्रा.डा. विद्या सागर प्रसाद

प्रा.डा. विद्या सागर प्रसाद इन्टरनल मेडिसिन
ग्यासमा सेकाएर पकाइने रोटीले स्वास्थ्यलाई कुनै हानि पुर्‍याउँछ ?
आहार तथा पोषण

ग्यासमा सेकाएर पकाइने रोटीले स्वास्थ्यलाई कुनै हानि पुर्‍याउँछ ?

हिमालयको छाँयामा मुटुको संकट
मुटु रोग (उच्च रक्तचाप)

हिमालयको छाँयामा मुटुको संकट

कुष्ठरोग : उन्मूलन घोषणा गरेको वर्षौं बित्यो, अझै किन छ नेपालमा ?
छाला तथा सौन्दर्य रोग

कुष्ठरोग : उन्मूलन घोषणा गरेको वर्षौं बित्यो, अझै किन छ नेपालमा ?

डा. विकास पौडेल

डा. विकास पौडेल छाला, यौन तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ