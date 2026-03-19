जाजरकोटमा ग्यास लिक भएर आगलागी, ३ जना घाइते

घाइतेको हेलिकोप्टरबाट उद्धार

घाइतेको हेलिकोप्टरबाट उद्धार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते १४:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–२ छेप्कामा ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा तीन जना घाइते भएका छन्।
  • घाइतेहरू माया जैसी, गणेश गौतम र रूपा जैसी हुन् भने उनीहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरले उद्धार गरी नेपालगञ्ज लगिएको छ।
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटका प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्रबहादुर शाहीले उक्त जानकारी दिएका छन्।

२९ चैत, जाजरकोट । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–२ छेप्कामा ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा तीन जना घाइते भएका छन् ।

स्थानीय ठालुप्रसाद जैसीको घरमा भएको उक्त आगलागीबाट माया जैसी, गणेश गौतम र रूपा जैसी घाइते भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटका प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

शाहीका अनुसार घाइतेहरूलाई नेपाली सेनाको पश्चिम हवाई बेस सुर्खेतबाट आएको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरले उद्धार गरी नेपालगञ्ज लगेको छ ।

Hot Properties

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

