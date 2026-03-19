+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राप्रपा असन्तुष्ट पक्षले गर्‍यो लिङ्देन नेतृत्वको समिति भंगको माग

महामन्त्री धवलशमशेर राणा पक्षधरको आइतबार कान्तिपथमा बसेको बैठकले वर्तमान समिति भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउन माग गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते १६:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको समितिलाई भंग गरी निष्पक्ष संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्न माग गरेको छ।
  • असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति एक हप्ताभित्र घोषणा गर्न र पार्टीको चार वर्षे कार्यकाल समाप्त भइसकेको भन्दै नयाँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
  • उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएपछि पार्टीमा निष्ठा र सैद्धान्तिक प्रश्न उठेको र यसबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल नगरिएको असन्तुष्ट पक्षले जनाएको छ।

२९ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वको समितिलाई भंग गर्न माग गरेको छ ।

महामन्त्री धवलशमशेर राणा पक्षधरको आइतबार कान्तिपथमा बसेको बैठकले वर्तमान समिति भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउन माग गरेको हो । अध्यक्ष लिङ्देनसँग तीन बुँदे माग राख्दै महाधिवेशन गर्न निष्पक्ष व्यक्तिको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति एक हप्ताभित्र घोषणा गर्न समेत माग गरिएको छ ।

निर्वाचनबाट प्राप्त नतिजाको विश्लेषण गरेको राणा पक्षधरको बैठकले पार्टी ‘ सच्चिने कि सकिने’ गम्भीर अवस्थामा रहेको विश्लेषण गरेको छ । महाधिवेशनको माग गर्दै भनिएको छ,‘केन्द्रीय महाधिवेशनबाट ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुबाहेक उत्तम विकल्प राप्रपासँग छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिको नियमित चार वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएर पार्टी हाल अतिरिक्त अवधिमा छ । पार्टीले म्याद थप गर्ने निर्णय गर्दा २०८३ जेठभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको जगजाहेर छ ।’

निर्वाचन पूर्व भएको केन्द्रीय समितिको वैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले चुनावी प्रक्षेपण बारे बोलेको कुरालाई समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ । लिङ्देनको तत्कालीन बोली स्मरण गराउँदै असन्तुष्ट पक्षले भनेको छ,‘मलाई खेल्न दिनुहोस्, राप्रपालाई देशको पहिलो पार्टी बनाउँछु भन्नुभएको थियो, पार्टीको पक्षमा अकल्पनीय नतिजा प्राप्त हुने बताउनुभएको थियो । निश्चितरुपमा नतिजा त अकल्पनीय नै प्राप्त भयो तर, नकरात्मक रुपमा ।’

निर्वाचनमा पराजयको समीक्षा नगरिएको प्रति अध्यक्ष लिङ्देन माथि असन्तुष्ट पक्षले प्रश्न उठाएको छ । शर्मनाक पराजयको कुनै लेखाजोखा र नैतिक जिम्मेदारी वहन नगरिएको भन्दै राणा पक्षले आपत्ति जनाएको छ । बैठक पछिको निर्णयमा भनिएको छ,‘संकट र चिन्ताको यस घडीमा केन्द्रबाट दिशानिर्देश हुन्छ भनेर प्रतिक्षारत देशभरीका पार्टीपंक्तिको हात रित्तो छ । शून्यताबीच लाखौं कार्यकर्ता र पार्टीकै भविष्यलाई लिएर गम्भीर प्रश्न कायम छ । यसैबीच नेता, कार्यकर्ताहरुबाट पार्टी जिम्मेवारी र पार्टी सदस्यता परित्याग गर्ने क्रम जारी छ ।’

उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएको प्रति पनि संस्थापनइतरले असन्तुष्ट व्यक्त गरेको छ । निर्वाचनको आलो घाउमा उपसभामुखको निर्वाचन त झन् नूनचूक दलेसरह भएको टिप्पणी गरिएको छ । उपसभामुख पदमा उम्मेद्वारी दिएबाट राप्रपामाथि निष्ठा र सैद्धान्तिक आधारमा प्रश्न मात्र उठेको असन्तुष्ट पक्षले जनाएको छ । उपसभामुखको उम्मेदवारी बारे केन्द्रीय समिति ÷ कार्यसम्पादन समितिमा छलफल नगरिएको प्रति आपत्ति जनाइएको छ । यो कार्यमा विधि, पद्धति, प्रजातान्त्रिक अनुशासन र जिम्मेवारीबाट पार्टी र नेतृत्व पूर्ण चुकेको निष्कर्ष संस्थापन पक्षले निकालेको छ ।

 

राप्रपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित