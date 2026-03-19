फेरि छलफलमा जुट्यो राप्रपाको असन्तुष्ट पक्ष

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते १३:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको असन्तुष्ट पक्षले चुनावपछि पुनः छलफल थालेको छ।
  • असन्तुष्ट पक्षको बैठक महामन्त्री धवलशमशेर राणाको अगुवाइमा काठमाडौंको होटल यलो पगौडामा भइरहेको छ।
  • अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजीनामा दिएर महाधिवेशन कमिटी गठन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

२९ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को असन्तुष्ट पक्षले पुन: छलफल थालेको छ । संस्थापनइतरको बैठक चुनावपछि फेरि बस्न सुरु गरेको हो ।

महामन्त्री डा.धवलशमशेर राणाको अगुवाइमा असन्तुष्ट पक्षको बैठक काठमाडौंको कान्तिपथस्थित होटल यलो पगौडामा बसिरहेको छ ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजीनामा दिएर महाधिवेशन कमिटी घोषणा गर्नुपर्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ ।

सहभागी नेताले भने, ‘चुनावी पराजय, अध्यक्षले राजीनामा दिएर महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन, उपसभामुखमा उम्मेदवारी लगायतमा छलफल भइरहेको छ ।’

अध्यक्ष लिङ्देन नेतृत्वको समितिको अवधि मंसिरमा सकिएको थियो । चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएपनि मिति भने तय गरिएको छैन ।

निर्वाचनमा पार्टीको पराजय पछि निर्देशक समितिका संयोजक प्रकाशचन्द्र लोहनीले केन्द्रीय पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

महाधिवेशनसम्मका लागि तदर्थ समिति गठन गरेर पदाधिकारी सबैले राजीनामा दिनुपर्ने लोहनीको बताएका थिए ।

महामन्त्री धवलशमशेर राणा पक्षधर सभामुखमा उम्मेदवारी दिएको प्रति नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छ ।

