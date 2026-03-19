+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

माननीयहरूलाई मास्टर सेफ सन्तोष साहको खुला पत्र

कोही पनि सुत्केरी महिलाले बाटोमै मृत्युवरण गर्न नपरोस् । सजिलोसँग उपचार गर्ने वातावरण मिलोस् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १६:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सन्तोष शाहले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई जनताको विश्वास र ठूलो जिम्मेवारी भएको भन्दै इमानदारी र निष्ठाका साथ काम गर्न विनम्र अनुरोध गरेका छन्।

नवनिर्वाचित सांसद ज्यूहरूका लागि खुला पत्र माननीय सांसदज्यूहरू, हार्दिक नमस्कार ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन पछि मुलुकमा ठूलो परिवर्तन आयो । वर्तमान सरकार त्यही आन्दोलनको प्रतिफल हो । नेपाली जनताले आशा, विश्वास र भरोसाका साथ तपाईँहरूलाई जिताएर संसदमा पठाएका छन् । सांसद भनेको केवल पद र शक्ति होइन, यो एक ठूलो जिम्मेवारी र सम्मान हो ।

तपाईँहरूप्रति जनताको विश्वास हो । हाम्रो देशले जनआन्दोलन, माओवादी आन्दोलन, मधेश आन्दोलनदेखि हालको युवा आन्दोलनसम्म धेरै ऐतिहासिक चरणहरू पार गरेको छ । यी सबै त्याग र बलिदानलाई सधैं सम्झनु आवश्यक छ।

तपाईँहरू समक्ष म केही अपेक्षाहरू विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु:

सांसदको कर्तव्य भनेको देश र जनताको ऐना बन्नु हो । जनताका समस्या, पिर, मर्कालाई सरकारसमक्ष निर्धक्क बताउनु हो ।

संसदमा जनताको आवाज बनेर सरकारलाई झक्झक्याउनु हो । यसका साथै, समस्याको समाधान गर्न आवश्यक जनमुखी नीतिनियम निर्माण गर्नु पनि हो । त्यसैले तपाईँहरूले आफ्नो भूमिकालाई हल्का रुपमा नलिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि मिडिया प्रदर्शन वा व्यक्तिगत प्रचारमा लालाहित नहुनुहोला । नेतृत्व भनेको शक्ति देखाउने होइन, सेवा र विनम्रता प्रदर्शन गर्ने हो । शक्तिको आडमा जनतासँग दूरी नबढाउनुहोस् । सधैं सरल, विनम्र र भुइँमान्छे भएर बस्नुहोला । मलाई जनताले काम गर्नका लागि जिताएर पठाएका हुन्, मैले जनताको काम गर्नुपर्छ, देशको हित हुने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सदैव स्मरण गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

पद र शक्ति भगवानको प्रसाद जस्तै मानेर इमानदारी र निष्ठाका जिम्मेवारी पूरा गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु । अहिले संसदमा धेरै युवा पुस्ताको बाहुल्यता छ । यो भन्दैमा यस अघिका नेतृत्वको संसदमा कुनै महत्व नै छैन भन्ने नसोच्नुहुन पनि आग्रह गर्दछु ।

देश निर्माणको बाटोमा हिडिँरहँदा आफूभन्दा अग्रजको पनि मार्गदर्शन आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुहनु अनुरोध छ । यसका साथै नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि नेतृत्व गर्दै आउनुभएका अग्रहज राजनीतिज्ञहरूले पनि अब युवा पुस्ताको हातमा जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्ने बेला आइसकेको छ भन्ने कुरा बुझिदिनुहुन आग्रह गर्दछु । तपाईंहरूले देशको सेवा गर्ने मौका पाइसक्नुभयो ।

अब युवा पुस्तालाई देश विकासको मौका दिनुहोस् । आवश्यक परेको खण्डमा मार्गदर्शन गर्नुहोस् र सकारात्मक योगदान दिनुहोस् । जनताले नेपाल विदेशी मुलुक जस्तो खोजेका होइनन् । नेपालीले नेपाल, नेपालजस्तै खोजेका हुन् । सबै नेपालीको चाहना लगभग उस्तै छ जस्तो लाग्छ।

धाराबाट शुद्ध खानेपानी झरोस्, मेहनत गरेअनुसारको प्रतिफल पाइयोस्, रोजगारी र व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण होस् । आफ्नै देशमा उत्पादन भएको अन्न, तरकारी, फलफूल खान पाइयोस् । स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाइयोस् । किसानले उत्पादनको उपयुक्त मूल्य पाउन् । कर्णाली, सुदूरपश्चिमजस्ता विकट ठाउँमा पनि विजुली र बाटो पुगोस् ।

कोही पनि सुत्केरी महिलाले बाटोमै मृत्युवरण गर्न नपरोस् । सजिलोसँग उपचार गर्ने वातावरण मिलोस् । पढ्न र उपचार गर्नकै लागि घर जग्गा बेच्न नपरोस् । नेपालमा अवसर छैन भनेर कोही नेपाली खाडी मलुकमा जानु नपरोस् ।

कोही पनि बच्चा आर्थिक अभावकै कारण पढाइबाट बञ्चित हुन नपरोस् । बाटोमा हिँड्दा सुरक्षित महसुस होस् । सरकारी काम गराउन जाँदा धेरै आनाकानी नहोस् । सजिलै सरकारी सेवा सुविधा पाइयोस् । क्षमता भएको मान्छेले अवसर पाओस् । नातावाद र कृपावादको पछि लाग्नु नपसोस् ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य भई सुशासन कायम होस् । नेपाली जनता यति भए धेरै खुसी हुन्छन् । त्यसैले जनताको खुसीलाई प्राथमिकता दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

आशा र सम्मानका साथ, सन्तोष शाह तपाईंहरूको माया पाएको एक साधारण भात पकाउने मान्छे ‘हाम्रो विकसित नेपाल कस्तो होस् ?’

सन्तोष साह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्री– निम्तो आइसकेको छ, मिति तय भएको छैन

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्री– निम्तो आइसकेको छ, मिति तय भएको छैन
पुस्तकालयमा विद्यार्थी पढ्दै थिए, समाजकल्याणले बाहिर निकालेर लगाइदियो ताला

पुस्तकालयमा विद्यार्थी पढ्दै थिए, समाजकल्याणले बाहिर निकालेर लगाइदियो ताला
प्रधानमन्त्रीलाई दुलालले भने- मेलम्ची र इन्द्रावती किनारका बस्तीको संरक्षण तत्काल गर्नुपर्छ

प्रधानमन्त्रीलाई दुलालले भने- मेलम्ची र इन्द्रावती किनारका बस्तीको संरक्षण तत्काल गर्नुपर्छ
मन्त्रिपरिषद् सदस्यका सम्पत्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री-  हाम्रा सम्पत्तिका स्रोत स्पष्ट छन्

मन्त्रिपरिषद् सदस्यका सम्पत्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री-  हाम्रा सम्पत्तिका स्रोत स्पष्ट छन्
मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको वैधानिक आयस्रोत खुलाउन माग राखेर प्रदर्शन

मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको वैधानिक आयस्रोत खुलाउन माग राखेर प्रदर्शन
संसद् भवन निर्माणमा ९४ प्रतिशत प्रगति, छिटो सक्न सभामुखको ताकेता

संसद् भवन निर्माणमा ९४ प्रतिशत प्रगति, छिटो सक्न सभामुखको ताकेता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित