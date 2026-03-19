News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रपतिले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा बीचैमा बैठक छोडेर हिँडेका छन्।
- राष्ट्रपति पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न एक घण्टा १० मिनेट लागेको थियो र सभामुखले सांसदहरूलाई उभिन निर्देशन दिएका थिए।
- सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गरेका थिए तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली थियो र उनले संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा अहिलेसम्म बोलेका छैनन्।
२८ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पेश गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बीचैमा बैठक छोडेर हिँडेका छन् । आफ्नै नेतृत्वको सरकारको कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुखले पेश गर्दा बैठक प्रधानमन्त्री नै बैठक छोडेर हिँडेको नौलो दृश्य सोमबार संसद्मा देखियो ।
राष्ट्रपति पौडेललाई एक घण्टा १० मिनेट लागेको थियो । तर त्यो अवधिसम्म प्रधानमन्त्री शाहले कुरेनन् । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि सभामुख डीपी अर्यालले सम्मानका निम्ति सबै सांसदहरूलाई उभिदिन निर्देशन दिएका थिए ।
सभामुखको निर्देशन बमोजिम संयुक्त संसदका सांसदहरूले उभिएर राष्ट्रपति पौडेललाई बिदा गरे । सभामुख अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बाहिरसम्मै निस्किएर राष्ट्रपति पौडेललाई बिदाइ गरेका थिए । तर राष्ट्रपतिलाई हलले उभिएर बिदाइ गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेनको कुर्सी भने खाली थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद् भित्रका गतिविधिहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेका छैनन् । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि यो संसद्को दोस्रो अधिवेशन हो । उनले अहिलेसम्म बोलेका छैनन् । अघिल्लो अधिवेशनमा नबोलका उनी आज नयाँ अधिवेशन सुरू हुँदा पहिलो बैठकमा त उपस्थित नै भएनन् । आज दिउँसो २ बजे बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित थिएनन् । उनको तर्फबाट कानुनमन्त्रीले अध्यादेशहरू पेश गरेकी थिइन् ।
दोस्रो बैठकमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूची थियो । उनी बैठकमा उपस्थित भएर नीति तथा कार्यक्रमको फाइल चाहिँ राष्ट्रपतिलाई बुझाए । तर अन्त्यसम्म बैठकमा बस्ने धैर्यैता राखेनन् ।
संसद् यतिकै पनि मर्यादित र परम्परा अनुसार चल्ने ठाउँ हो । त्यसैले राष्ट्रप्रमुखलाई विशेष सम्मानका साथ बाहिरबाट संसदको हलसम्म लैजाने र रोस्ट्रमलाई पनि सुसञ्जित बनाइन्छ । विगतकै जस्तो परम्परामा राष्ट्रपतिलाई आज पनि संसद्मा लगिएको थियो । गरिमामय दुवै सदनको बैठकमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढे । तर, बीचमा प्रधानमन्त्री उठेर हिंडे ।
संसदीय मामिलाका जानकाहरूका अनुसार यस्तो बैठकमा राष्ट्रपतिलाई सुरूमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले संसदमा स्वागत गर्छन् । तर सरकारको कार्यक्रम पढेर राष्ट्रपति बाहिरिँदा प्रधानमन्त्रीसहितले विदाइ गर्ने चलन हो । यो सबै चलन र परम्परा प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरे ।
