संसद्‌मा नेकपाका सांसदले सम्झिए राणा शासन र राजतन्त्र

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १४:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राणा शासन र निरकुश राजतन्त्रविरुद्धको जनसंघर्ष स्मरण गरे।
  • उनले संविधानअनुसार आवासको हक मौलिक हक भएको र राज्यले मानव सिर्जित विपत्ति ल्याएर नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको आरोप लगाए।
  • दुलालले अध्यादेशमार्फत सरकारले संविधानको मर्म नबोकेको भन्दै संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रति जवाफ मागे।

२८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले राणा शासन र राजतन्त्र स्मरण गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले निरकुश शासनका विरुद्ध जनताले गरेको संघर्ष स्मरण गराएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘जहाँनिया राणशासन र निरकुश राजतन्त्रकाविरुद्ध नेपाली जनताले पटक–पटक सशस्त्र संघर्ष र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनद्धारा स्थापित लोकतन्त्र हो ।’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान रहेको र यस संविधान अन्तर्गत आवासको हक मौलिक हकको रुपमा रहेको पनि उनले स्मरण गरे ।

उनी भन्छन्, ‘तर आज राज्य प्राकृतिक विपत्ति आउनुपूर्व मानव सिर्जित विपत् ल्याउन उद्धत छ । मानिसहरू बसिराखेको बस्तीमा २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर, राज्यको सम्पूर्ण फौजको आतंक देखाएर, डोजर आतंक देखाएर नागरिकहरूलाई आत्महत्या गर्नका लागि राज्यले बाध्य बनाएको छ ।’

इन्द्रबहादुर राईहरूले आत्महत्या गर्दा सरकारलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने पनि उनको प्रश्न छ ।

विधिको शासनको नारा दिएर आएको सरकार अध्यादेशमार्फत अगाडि बढिरहेको भनेर पनि उनले प्रश्न गरे । यसले सत्तारुढ दलकै दुई तिहाइ बहुमतलाई गिज्याइरहेको उनको कटाक्ष छ ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का ३ सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने गरी ल्याएको अध्यादेशले संविधानको मर्म नबोक्ने भन्दै उनले यसमा सरकारसँग जवाफ मागे ।

संसद्
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

