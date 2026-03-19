संसदीय सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट तीन सदस्य मनोनयन

३० चैत, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट ३ सदस्य मनोनयन भएका छन् ।
१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट ३ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअनुसार गत शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभाले यो समितिमा १२ जना सदस्य मनोनयन गरिसकेको छ ।
बाँकी ३ सदस्य राष्ट्रिय सभाबाट मनोनयन भएका हुन् । जसमा नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्ट र नेकपा एमालेका प्रेमप्रसाद दंगाल रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट सुनुवाइ समितिमा रहेका १२ जना मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कवीन्द्र बुर्लाकोटी, गजला समिम मिकरानी, चन्दन कुमार सिंह, बोध नारायण श्रेष्ठ, मधु चौलागाईं, रञ्जु दर्शना, राजीव खत्री र डा. लेखजंग कार्की रहेका छन् ।
कांग्रेसबाट अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपा एमालेबाट पद्माकुमारी अर्याल र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट वर्षमान पुन सदस्य रहेका छन् ।
