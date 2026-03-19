सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

राष्ट्रिय सभाका चार विषयगत समितिको सभापति चयन

संघीय संसद्‌अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाका चार विषयगत समितिमा सभापति चयन गरिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १५:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाका चार विषयगत समितिमा मंगलबार निर्विरोध रुपमा सभापति चयन भएका छन्।
  • सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा पूजा चौधरी निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन्।
  • सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा जयन्तीदेवी राई, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा कृष्णप्रसाद पौडेल, विधायन व्यवस्थापन समितिमा कृष्णबहादुर रोकाया निर्वाचित भएका छन्।

२४ चैत, काठमाडौं । संघीय संसद्‌अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाका चार विषयगत समितिमा सभापति चयन गरिएको छ ।

मंगलबार चार वटै समितिहरुले निर्विरोध रुपमा सभापति चयन गरेको हो । सिंहदरबारमा बसेको सम्बन्धित समितिको छुट्टा छुट्टै बैठकमा दलबीच सहमतिका आधारमा सभापति चयन गरिएको हो ।

जस अनुसार सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा पूजा चौधरी निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् । उनको प्रस्तावकमा मदनकुमारी शाह (गरिमा), समर्थकमा युवराज शर्मा र रुक्मिणी कोइराला रहेका थिए ।

त्यस्तै सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा जयन्तीदेवी राई निर्वाचित भएकी छन् । राईको प्रस्तावकमा सोनाम गेल्जेन शेर्पा, समर्थकमा दुर्गाकुमारी गुरुङ रहेका थिए ।

त्यसैगरि विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा कृष्णप्रसाद पौडेल निर्वाचित भए । उनको प्रस्तावकमा नारायणदत्त भट्ट, समर्थकमा जगत तिमल्सिना थिए ।

त्यस्तै विधायन व्यवस्थापन समितिमा कृष्णबहादुर रोकाया निर्वाचित भएका छन् । उनको प्रस्तावकमा आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना र समर्थकमा गीता देवकोटा रहेका थिए । गत फागुन २० गतेदेखि चार समितिका सभापतिको पद रिक्त रहेको थियो ।

राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रिय सभामा यस्तो छ दलहरूको भागबन्डा

राष्ट्रिय सभामा यस्तो छ दलहरूको भागबन्डा
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन चैत २३ गते

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन चैत २३ गते
एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेतामा दंगाल चयन

एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेतामा दंगाल चयन
राष्ट्रिय सभामा अर्यालको नाम सिफारिस र आदर्श श्रेष्ठको नियुक्ति फिर्ता लिन माग

राष्ट्रिय सभामा अर्यालको नाम सिफारिस र आदर्श श्रेष्ठको नियुक्ति फिर्ता लिन माग
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सिफारिस

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सिफारिस
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालद्वारा ओली पिताप्रति श्रद्धाञ्जली

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालद्वारा ओली पिताप्रति श्रद्धाञ्जली

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

