आर्कटिकका हिमपोखरी बादल बनाउन र जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेल्दै

कोलोराडो स्टेट युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरूले ‘जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स’ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार समुद्री बरफको माथिल्लो तहमा रहेका यी ‘मेल्ट पोन्ड’ बाट निस्कने जैविक कणले बादल बन्ने आधार तयार पार्छन् ।

आर्कटिक क्षेत्रको हिउँ पग्लिएर बनेका साना पोखरीबाट निस्कने सूक्ष्म कणले बादल निर्माण र जलवायु परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ ।

कोलोराडो स्टेट युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरूले ‘जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स’ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार समुद्री बरफको माथिल्लो तहमा रहेका यी ‘मेल्ट पोन्ड’ बाट निस्कने जैविक कणले बादल बन्ने आधार तयार पार्छन् ।

आर्कटिक क्षेत्र विश्वका अन्य भागको तुलनामा चार गुणा छिटो तातिरहेको अवस्थामा यो खोजले त्यहाँको मौसम प्रणाली बुझ्न नयाँ ढोका खोलेको छ ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार यी साना कणहरू ब्याक्टेरियाजस्ता जैविक स्रोतबाट आउँछन् । जब यी कणहरू वायुमण्डलमा पुग्छन्, यिनले जलवाष्पलाई जम्न मद्दत गरी बादल निर्माण गर्ने टेम्प्लेटको रूपमा काम गर्छन् ।

यी पोखरी पग्लिएको हिउँ र समुद्री पानीको मिश्रणबाट बन्छन्, जसमा साना जीव र माटोका कण पनि हुन्छन् । अनुसन्धानले समुद्री पानीको तुलनामा यस्ता पोखरीहरूमा बादल बनाउने कणहरूको मात्रा बढी हुने देखाएको छ ।

बादलले सूर्यबाट आउने किरण र पृथ्वीबाट बाहिरिने तापलाई सन्तुलनमा राख्न भूमिका खेल्छ । यदि यी पोखरीको संरचनामा सानो पनि परिवर्तन आयो भने यसले पूरै आर्कटिकको मौसम र तापक्रममा ठूलो असर पार्न सक्छ ।

यो अध्ययन ‘मोज्याक एक्स्पिडिसन’ अन्तर्गत संकलन गरिएका नमुनामा आधारित छ, जुन आर्कटिक जलवायु परिवर्तन बुझ्नका लागि गरिएको १५ करोड डलरको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान हो ।

अध्ययनकी मुख्य लेखिका क्यामिल माभिसका अनुसार हालका मौसम मोडेलले ध्रुवीय क्षेत्रका बादललाई सही रूपमा चित्रण गर्न सकेका छैनन् ।

यो नयाँ जानकारीले भविष्यमा मौसमको पूर्वानुमान र जलवायु परिवर्तनको असर आकलन गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

आर्कटिकमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दै जाँदा यस्ता पोखरी थपिने र त्यसले जलवायु प्रणालीमा पार्ने प्रभाव अझै गहिरो हुँदै जाने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

व्यवसायी भक्कानिएको वर्ष, तर डगमगाएन मनोबल
‘भोलि नयाँ वर्ष लिएर उदाउनेछु’
नेपाली फुटबलको विषयमा फिफा, एएफसी, राखेप र एन्फाबीच छलफल
कांग्रेस नेता गौतमले भने- पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असर्मथ छु
सुनौला मन्त्रीहरू : सामाजिक सञ्जालले लगाइरहेछ कसी
सरकार गर्छ बन्ध्याकरणमा करोडौं खर्च, ब्रिडर गर्छन् जथाभावी बच्चा उत्पादन

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

