हेटौंडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गर्न सांसद उप्रेतीद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

मकवानपुर–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रशान्त उप्रेतीले हेटौंडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

२०८२ चैत ३० गते २१:०७

३० चैत, काठमाडौं । मकवानपुर–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रशान्त उप्रेतीले हेटौंडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटका क्रममा सांसद उप्रेतीले वर्षौंदेखि हेटौंडा कपडा उद्योगसहित आफ्नो क्षेत्रमा थाँती रहेका पूर्वाधार, स्वास्थ्य, उद्योग, भूमि तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मुद्दा समाधान गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

भेटमा क्रममा उनले थानकोट–चित्लाङ सडकको जीर्ण अवस्थालाई सुधार गरी गुणस्तरीय र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने,  कुन्छाल–कुलेखानी सडकखण्डलाई प्राथमिकतामा राखी काम सुरु गर्नुपर्ने तथा अन्य सडकहरूको स्तरोन्नतिमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताएका हुन् ।

त्यस्तै, हेटौंडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गर्नुपर्ने, हेटौंडा क्षेत्रको सडक विस्तारका कारण नागरिकको घरजग्गा अलपत्र परेकाले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखेका छन् । सांसद उप्रेतीले स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ हेटौंडा अस्पतालमा क्याथल्याब तथा हार्ट–लङ मेसिन जडान गर्नुपर्नेबारे समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले भूमिहीन समस्या समाधान, मध्यवर्ती क्षेत्रको न्यायसंगत पुनर्सीमाङ्कन तथा गाँजा वैधानिकतासम्बन्धी वैकल्पिक नीति निर्माण गर्दै भरियाहरूको जीवनस्तर उकास्न ठोस सरकारी योजना आवश्यक रहेकोसमेत बताएका छन् ।

विपद् व्यवस्थापनतर्फ चट्याङ रोकथामका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माण, कुलेखानी बाढीबाट प्रभावित सिस्नेरी क्षेत्रका पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनले राखेका छन् । यसका साथै, चेपाङ र बाँकरिया जस्ता लोपोन्मुख समुदायको संस्कृति संरक्षण तथा जीवित संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफूले उठाएका सबै विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको  सांसद उप्रेतीले बताए ।

मकवानपुर हेटौंडा कपडा उद्योग
मकवानपुरमा प्रहरीमाथि आक्रमण, आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउँदा एकजना घाइते

एमाले मकवानपुर अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय, लामालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी

मकवानपुरमा रास्वपाले तोड्यो ३४ वर्षे कम्युनिस्ट गढ

राजीनामा दिँदै एमाले मकवानपुर अध्यक्षले भने- शीर्ष नेतृत्वले पनि राजीनामा दिनुपर्छ

मकवानपुर २ बाट २५ वर्षीय प्रशान्त उप्रेती निर्वाचित

रास्वपा मकवानपुरका सभापति पराजुलीले छोडे पार्टी, फर्किए कांग्रेसमा

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

