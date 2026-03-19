इरानले माग्यो ५ देशसँग युद्धमा भएको क्षतिको भरपाई

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते ९:४८

१ वैशाख, काठमाडौं । इरानले आफ्ना छिमेकी देशहरू साउदी अरब, युएई, कतार, बहराइन र कुवेतसँग युद्धमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गरेको छ।

इरानका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका राजदूत अमिर सइद इरावानीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई एउटा पत्र पठाएका छन्। पत्रमा यी पाँच देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेका र अब उनीहरूले इरानलाई भएको क्षतिको पूर्ण भरपाई गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बीबीसीका अनुसार, इरानी राजदूत अमिर सइद इरावानीले लेखेको पत्रलाई समाचार एजेन्सी आईआरएनएले प्रकाशित गरेको छ। पत्रमा लेखिएको छ, ‘यी पाँच देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेका छन् र इरानप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्। त्यसैले अब उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी तय भइसकेको छ। उनीहरूले इरानलाई भएको सम्पूर्ण क्षतिको पूर्ण रूपमा भरपाई गर्नुपर्छ, जसमा भौतिक र मानसिक दुवै प्रकारका क्षतिहरू समावेश छन्।’

इरानले यस्तो माग गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि इरानले अमेरिकासँग पनि युद्धमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति मागेको थियो।

यसैबीच, इरान र अमेरिकाबीच छिट्टै वार्ताको अर्को चरण सुरु हुन सक्ने पाकिस्तानको भनाइ छ। पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले युद्धविराम जारी रहेको र सकारात्मक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इरान र अमेरिकाबीचको अर्को वार्ता छिट्टै हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।

सोमबार इस्लामाबादमा संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आसिफले भने, ‘हालको वार्तापछि सन्तोषजनक माहोल छ र अहिलेसम्म कुनै नकारात्मक स्थिति देखा परेको छैन। सामान्य अवस्था नै देखिएको छ र यसलाई कूटनीतिक प्रयासहरू सही दिशामा अघि बढिरहेका छन् भन्ने सङ्केतको रूपमा मान्नुपर्छ।’

सम्बन्धित खबर

खाडी क्षेत्र तनाव चुलिँंदै, अन्योलमा वार्ता
अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल इस्लामावादबाट बाहिरियो, इरानले के भन्यो ? 
अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले भने- वार्ता उपलब्धि विना नै सकियो
पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इरान र अमेरिकाबीच १५ घण्टाभन्दा लामो प्रत्यक्ष वार्ता, महत्त्वपूर्ण विषयमा अझै मतभेद
वार्ताअघि इरानी संसद्का अध्यक्ष गालिबाफले भने- अमेरिकामाथि भरोसा छैन
इरानसँगको वार्ताका लागि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल पनि पाकिस्तानमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
