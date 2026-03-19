इरानले माग्यो ५ देशसँग युद्धमा भएको क्षतिको भरपाई

१ वैशाख, काठमाडौं । इरानले आफ्ना छिमेकी देशहरू साउदी अरब, युएई, कतार, बहराइन र कुवेतसँग युद्धमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गरेको छ।
इरानका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका राजदूत अमिर सइद इरावानीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई एउटा पत्र पठाएका छन्। पत्रमा यी पाँच देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेका र अब उनीहरूले इरानलाई भएको क्षतिको पूर्ण भरपाई गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
बीबीसीका अनुसार, इरानी राजदूत अमिर सइद इरावानीले लेखेको पत्रलाई समाचार एजेन्सी आईआरएनएले प्रकाशित गरेको छ। पत्रमा लेखिएको छ, ‘यी पाँच देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेका छन् र इरानप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्। त्यसैले अब उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी तय भइसकेको छ। उनीहरूले इरानलाई भएको सम्पूर्ण क्षतिको पूर्ण रूपमा भरपाई गर्नुपर्छ, जसमा भौतिक र मानसिक दुवै प्रकारका क्षतिहरू समावेश छन्।’
इरानले यस्तो माग गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि इरानले अमेरिकासँग पनि युद्धमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति मागेको थियो।
यसैबीच, इरान र अमेरिकाबीच छिट्टै वार्ताको अर्को चरण सुरु हुन सक्ने पाकिस्तानको भनाइ छ। पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले युद्धविराम जारी रहेको र सकारात्मक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इरान र अमेरिकाबीचको अर्को वार्ता छिट्टै हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।
सोमबार इस्लामाबादमा संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आसिफले भने, ‘हालको वार्तापछि सन्तोषजनक माहोल छ र अहिलेसम्म कुनै नकारात्मक स्थिति देखा परेको छैन। सामान्य अवस्था नै देखिएको छ र यसलाई कूटनीतिक प्रयासहरू सही दिशामा अघि बढिरहेका छन् भन्ने सङ्केतको रूपमा मान्नुपर्छ।’
