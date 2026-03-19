नयाँवर्षको बिदामा ‘राम नाम सत्य’ आक्रामक, हल भिजिटमा ब्यस्त देखिए विराज

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १५:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'राम नाम सत्य'ले नयाँवर्ष २०८३ को पहिलो दिन देशभरि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ग्रस कमाइ गरेको वितरक गोविन्द शाहीले बताए।
  • मंगलबार १५ देखि २० थप शोज राखिएको र सबै उमेर समूहका दर्शकले फिल्मको एक्सन, रोमान्स र ड्रामालाई रुचाएको वितरक शाहीले खुलाए।
  • निर्देशक माइकल चन्दको निर्देशनमा बनेको यो फिल्ममा विराज भट्ट, दिब्या रायमाझी, सुपुष्पा भट्ट लगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन्।

काठमाडौँ । विराज भट्ट, सुशील श्रेष्ठ स्टारर एक्सन-ड्रामा ‘राम नाम सत्य’ ले नयाँवर्ष २०८३ को पहिलो दिन मंगलबार घरेलु बक्सअफिसमा आक्रामक कमाइ गर्ने देखिएको छ ।

वितरक गोविन्द शाहीका अनुसार, मंगलबारको सार्वजनिक बिदाको दिनमा यो फिल्मले देशब्यापी १ करोड रुपैयाँ ग्रसभन्दा धेरै कमाइ गर्न सक्छ । बिहानैदेखि मल्टिप्लेक्ससहित देशभरका हल हाउसफुल देखिएको वितरक शाहीले बताए ।

उनका अनुसार मंगलबार १५ देखि २० शोज थप भएको छ । यो फिल्मका निर्माताले सामाजिक संजालबाट मंगलबार दिउँसो २ करोड ग्रसभन्दा धेरै कमाइ भैसकेको जनाएका थिए । यद्यपि, यसको औपचारिक विवरण आउन बाँकी छ ।

पहिलो र दोस्रो दिन राम्रो कमाइ गरेको फिल्म आइतबार र सोमबार केही सुस्ताएपनि मंगलबार पुनः आक्रामक देखिएको जनाइएको छ । ‘बलियो वर्ड अफ माउथको मद्दतमा यो फिल्मले अझै लामो समय पिकअप लिन सक्छ’ वितरक शाही भन्छन्, ‘सबै उमेर समूहका दर्शकले फिल्म हेरेर रुचाएका छन् ।’

दर्शकले यो फिल्मको एक्सन, रोमान्स, ड्रामाजस्ता पक्षलाई रुचाएको उनले बताए । मंगलबार नयाँवर्षको दिनको बेलुका र रात्रीकालिन शोज पनि खचाखच हुने देखिएको वितरक शाहीको भनाइ छ ।

फिल्म प्रवर्धनका लागि विराज, दिब्या रायमाझी, सुपुष्पा भट्टसहितका कलाकार बिहानैदेखि दर्शक भेट्न हल भिजिटमा ब्यस्त छन् । माइकल चन्द निर्देशित यो मल्टिस्टारर फिल्ममा विराज, सुपुष्पा र दिब्यासहित खुसी कार्की, आयुषसिंह ठकुरी लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।

उपेन्द्र शाही र श्वेता बिमलीको निर्माणमा तयार भएको यो फिल्मलाई हेरेर निक्लिएका दर्शकले सुखद प्रतिक्रिया दिएपछि विराज उत्साहित देखिए । उनले भने, ‘मलाई सुरुवाती दुई दिनमा फिल्मको व्यापार कस्तो होला भन्ने लागेको थियो । तर, दर्शकले फिल्मलाई मन पराउनुभएको छ । यसले, हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।’

यो फिल्मलाई माइकल चन्दले निर्देशन गरेका हुन् ।

राम नाम सत्य
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विराज भट्ट, सुशील श्रेष्ठ स्टारर ‘राम नाम सत्य’ प्रदर्शनमा

विराज भट्ट, सुशील श्रेष्ठ स्टारर ‘राम नाम सत्य’ प्रदर्शनमा
‘राम नाम सत्य’ को अग्रिम टिकट बिक्री सुरु, कति शोज पायो ?

‘राम नाम सत्य’ को अग्रिम टिकट बिक्री सुरु, कति शोज पायो ?
‘राम नाम सत्य’ को ट्रेलर युट्युबमा ‘ट्रेन्डिङ चार्ट’ को शीर्षस्थानमा

‘राम नाम सत्य’ को ट्रेलर युट्युबमा ‘ट्रेन्डिङ चार्ट’ को शीर्षस्थानमा
रहस्य, प्रेम र एक्सन समावेश ‘राम नाम सत्य’ को ट्रेलर रिलिज

रहस्य, प्रेम र एक्सन समावेश ‘राम नाम सत्य’ को ट्रेलर रिलिज
‘राम नाम सत्य’ मा आधुनिक राजकुमारीको भूमिकामा देखिँदैछिन् दिब्या

‘राम नाम सत्य’ मा आधुनिक राजकुमारीको भूमिकामा देखिँदैछिन् दिब्या
‘हुम्लाको लिमी’ भन्दै ‘राम नाम सत्य’ को गीतमा नाचे विराज र खुशी

‘हुम्लाको लिमी’ भन्दै ‘राम नाम सत्य’ को गीतमा नाचे विराज र खुशी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित