+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal

129/2 (15.5)
UAE va Nepal vs

UAE

128/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal win by 8 wickets

Nepal

129/2(15.5)
vs

UAE

128/8(20)
WC Series
Won Nepal
129/2 (15.5)
VS
Nepal win by 8 wickets
UAE
128/8 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

‘राम नाम सत्य’ बाट निर्माताले कति कमाए ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते २०:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म ‘राम नाम सत्य’ले २७ चैतदेखि प्रदर्शनमा आएर सोमबारसम्म ३ करोड २० लाख रुपैयाँ ग्रस कलेक्सन गरेको वितरक गोविन्द शाहीले बताए।
  • निर्माता उपेन्द्र शाहीले अमेरिकाबाहेक विदेशी बजारबाट ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको र अमेरिकामा अप्रिल २४ देखि २०० शोज हुने जानकारी दिए।
  • निर्देशक माइकल चन्दले डिजिटल राइट्स ७२ लाखमा विक्री भई निर्माणपक्षलाई फाइदा भएको र ३ करोड बजेटमा बनेको फिल्मबाट सुरक्षित हुने बाटोमा लागेको बताए।

काठमाडौं । २७ चैतदेखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘राम नाम सत्य’ ले बक्सअफिसमा सोमबारसम्म ३ करोड २० लाख रुपैयाँ ग्रस कलेक्सन गरेको वितरक गोविन्द शाहीले बताएका छन् ।

शनिबारसम्म विकास बोर्डको आँकडामा फिल्मको कमाई करिब २ करोड ७८ लाख थियो । तर, केही हलको आँकडा बोर्डमा नजोडिने भएकाले पनि वितरकको हिसाबमा भने व्यापार केही माथि भएको वितरक शाहीको भनाई छ ।

यो फिल्मले अमेरिकाबाहेक विदेशी बजारबाट ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको निर्माता उपेन्द्र शाहीले बताए । अमेरिकाका विभिन्न शहरमा अप्रिल २४ तारिखबाट यो फिल्म २०० शोज सहित चल्दैछ ।

निर्माणपक्षले अमेरिकामा फिल्मलाई शेयर प्रतिशतमा विक्री गरेको हो । अमेरिकाबाट पनि फिल्मका निर्माताले राम्रो रकम प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

ओएसआर डिटिजलबाट फिल्मलाई ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको जानकारी निर्देशक माइकल चन्दले दिएका छन् । डिजिटल राइट्स ७२ लाखमा विक्री गरेकाले पनि निर्माणपक्षलाई फाइदा भएको देखिन्छ ।

३ करोड बजेटमा बनेको यो फिल्मबाट आफूहरु सुरक्षित हुने बाटोमा लागेको निर्देशक चन्दको भनाई छ । श्वेता विमली र उपेन्द्र शाहीको निर्माणमा तयार भएको यो फिल्ममा विराज भट्ट, सुशील श्रेष्ठ, दिव्या रायमाझी, सुपुष्पा भट्ट, आयुषसिंंह ठकुरी, खुशी कार्की, सुनील थापा, प्रशान्त ताम्राकार लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।

राम नाम सत्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नयाँवर्षको बिदामा ‘राम नाम सत्य’ आक्रामक, हल भिजिटमा ब्यस्त देखिए विराज

विराज भट्ट, सुशील श्रेष्ठ स्टारर ‘राम नाम सत्य’ प्रदर्शनमा

‘राम नाम सत्य’ को अग्रिम टिकट बिक्री सुरु, कति शोज पायो ?

‘राम नाम सत्य’ को ट्रेलर युट्युबमा ‘ट्रेन्डिङ चार्ट’ को शीर्षस्थानमा

रहस्य, प्रेम र एक्सन समावेश ‘राम नाम सत्य’ को ट्रेलर रिलिज

‘राम नाम सत्य’ मा आधुनिक राजकुमारीको भूमिकामा देखिँदैछिन् दिब्या

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित