काठमाडौं उपत्यकामा सुरु भयो रात्रिकालीन बस सेवा (तस्वीरहरू)

अबदेखि राति ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म पनि रात्रि बस सेवा सञ्चालन हुनेछ । 

0Comments
Shares
आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ वैशाख १ गते २१:१३

१ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिको संयोजनमा राजधानी उपत्यकामा आजबाट रात्रिकालीन बस सेवा सुरु भएको छ । काठमाडौं महानगरले पहल सुरु गरेपछि उपत्यकामा रहेका पालिका र साझा यातायातको सहकार्यमा रात्रिकालीन बस सेवा सुरु भएको हो ।

अबदेखि राति ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म पनि रात्रि बस सेवा सञ्चालन हुनेछ ।  साझा यातायातको बस ललितपुरको लगनखेल, पाटन अस्पताल, अल्का, नर्भिक, प्रसुति गृह, ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल, कान्ति अस्पताल, टिचिङ् अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्र हुँदै बुढानीलकण्ठसम्म एउटा रुट हुनेछ । उत्तर दक्षिणको यो १६ किलोमिटरको एकतर्फी रुट हो ।

यस्तै थानकोटदेखि सतुंगल, कलंकी, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, थापाथली, माइतीघर मण्डला, बानेश्वर, मीनभवन, तीनकुने हुँदै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसम्म अर्को रुट चल्नेछ । पूर्व पश्चिम दिशाको यो रुटको एकतर्फी दुरी २० किलोमिटरको हो । यी दुई रुटमा ४ वटा रात्रिकालीन विद्युतीय बस सञ्चालन हुनेछन् ।

तोकिएका स्थानका बस स्टपमा हरेक २० मिनेटमा बस पुग्ने जनाइएको छ । रात्रिकालीन बस सेवा सुरु गर्दा काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोल सहभागी थिइन् ।

काठमाडौं उपत्यका रात्रिकालीन बस
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

