नेपाल घुम्न मात्र होइन, आफूलाई चिन्न आउनुहोस् : पर्यटनमन्त्री पौडेल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १०:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाललाई विश्व आरोग्य पर्यटनको केन्द्र बनाउने उद्घोष गरे।
  • मन्त्री पौडेलले सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरे।
  • उनले विश्वलाई नेपालमा घुम्न मात्र नभई आफूलाई चिन्न आउन आह्वान गर्नुभयो र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको अपिल गरे।

२ वैशाख, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) ले नेपाललाई विश्व आरोग्य (वेलनेस) पर्यटनको केन्द्र बनाउने उद्घोष गर्दै विदेशी पर्यटकलाई घुम्न मात्र नभई आफूलाई चिन्न नेपाल आउन आह्वान गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस (अप्रिल १५) का अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले नेपाल ध्यान र तपोभूमिको उद्गम बिन्दु भएको बताए।

पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधामदेखि मुक्तिनाथसम्म फैलिएको आध्यात्मिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्य नै नेपालको जीवित सभ्यता भएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।

‘नेपाल ध्यानको उद्गम बिन्दु हो, जहाँ हजारौँ वर्षअघि ऋषिमुनिहरूले मानव चेतनाको गहिरो विज्ञान पत्ता लगाएका थिए। हाम्रो प्रकृति नै आरोग्यको केन्द्र हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसैले नेपालमा घुम्न मात्र होइन, आफूलाई चिन्न आउनुस्।’

उनले भने, ‘थकित आत्माको शुद्धीकरण र भौतिकतामा निदाएको चेतनाको जागरणका लागि नेपाल आउनुस् भनेर हामीले विश्वलाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ।’

सरकारले आरोग्यलाई जीवनशैली र संस्कारकै रूपमा विकास गर्ने नीतिगत प्राथमिकता राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’ (आरोग्य वर्ष) का रूपमा मनाउने घोषणा गरे।

यसलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइने बताउँदै उनले यो अभियानलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, सञ्चार क्षेत्र र विश्व समुदायलाई सामूहिक सहकार्यका लागि अपिलसमेत गरे।

नेपाल सरकारको एकल प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित भएअनुसार आज (अप्रिल १५) विश्वभर ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’ मनाइँदैछ। यसलाई नेपालको ऐतिहासिक कूटनीतिक र सांस्कृतिक उपलब्धि मान्दै मन्त्री पौडेलले प्रस्तावको पक्षमा उभिने सबै मित्र राष्ट्रहरूप्रति आभार व्यक्त गरे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले हाल विश्वका १ अर्बभन्दा बढी मानिस मानसिक तनाव र समस्याले ग्रस्त रहेको औंल्याए। यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नेपालको शान्त प्रकृति, हिमाल, प्राचीन उपचार पद्धति र जीवित परम्पराहरूले विश्वभरका मानिसलाई स्वस्थ जीवनशैली र मानसिक शान्ति प्रदान गर्न सक्ने मन्त्री पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे।

आरोग्य दिवस पर्यटनमन्त्री
सञ्चार मन्त्रालयमा ‘उही दिन वा भोलिपल्टसम्ममा काम टुंग्याउने’ कार्यशैली लागु

औषधि व्यवस्था विभागको निमित्त महानिर्देशकमा शिवानी खड्गी

बिहारका नयाँ मुख्यमन्त्री सम्राट चौधरीले लिए शपथ

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै

अनमोलले साइन गरे ‘जेरी : द लास्ट क्लाइम्ब’, पटकथा लेख्दैछन् ब्रजेश

सांसद स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयको विरोधमा हर्क साम्पाङ

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

