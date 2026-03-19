नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा इनड्राइभको ‘राइड मोर, विन मोर’ क्याम्पेन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १९:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इनड्राइभले नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा 'राइड मोर, विन मोर' क्याम्पेन वैशाख १ देखि २१ सम्म सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
  • क्याम्पेनमा प्रत्येक राइडमा १ लक्की ड्र टिकट दिइनेछ र मेगा गिभअवेमा सहभागी हुन कम्तीमा २ कारोबार खल्ती एपमार्फत गर्नुपर्नेछ।
  • प्रमुख पुरस्कारमा १० वटा अनर एक्स ७ डी स्मार्टफोन र प्रोमो कोडमार्फत क्यासब्याक तथा एयरलाइन प्रोमो कोड प्रदान गरिनेछ।

२ वैशाख, काठमाडौं । विश्वव्यापी मोबिलिटी तथा डेलिभरी प्लेटफर्म इनड्राइभले नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा ‘राइड मोर, विन मोर’ क्याम्पेन सुरु गरेको छ । यस क्याम्पेन मार्फत प्रयोगकर्ताले इनड्राइभ एपमार्फत राइड बुक गर्दा आकर्षक पुरस्कार जित्ने अवसर पाउनेछन् ।

नयाँ वर्षको समयमा परिवार र साथीभाइसँग भेटघाट गर्न धेरै मानिस यात्रा गर्ने भएकाले हरेक यात्रालाई अझ रमाइलो र लाभदायक बनाउने उद्देश्यले यो क्याम्पेन ल्याएको इनड्राइभले जनाएको छ । वैशाख १ देखि सुरु भएको यो क्याम्पेन वैशाख २१ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।

क्याम्पेनमा १ राइड बराबर १ लक्की ड्र टिकट (जति धेरै राइड, उति धेरै जित्ने मौका) प्रदान गरिने इनड्राइभले जनाएको छ । मेगा गिभअवेमा सहभागी हुन राइड सकिएपछि प्रयोगकर्ताले खल्ती एपमार्फत प्रयोगकर्ता खल्तीबाट ड्राइभर खल्तीमा कम्तीमा २ वटा कारोबार गर्नुपर्नेछ । कम्पनीका अनुसार आकर्षक पुरस्कारका रुपमा १० वटा अनर एक्स ७ डी स्मार्टफोन (मेगा गिभअवे) प्रदान गरिनेछ ।

प्रोमो कोड पुरस्कारका रुपमा १ हजार जनालाई १५ प्रतिशत क्यासब्याक (अधिकतम ५० रुपैयाँ), १ हजार जनालाई २०० क्यासब्याकसहित एयरलाइन प्रोमो कोड, १०० जनालाई खल्ती प्रोमा अपग्रेड गरिनेछ ।

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

