कांग्रेसले गठन गर्‍यो निर्वाचन ब्युरो

आन्तरिक संवाद गर्ने जिम्मा गगन र अन्य पार्टीसँग संवाद गर्ने जिम्मा अर्जुननरसिंहलाई

बैठकले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा प्रमुख रहने गरी केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरेको छ । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १९:३८

२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निर्वाचन ब्युरो गठन गरेको छ । बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्वाचन ब्युरो गठन गरेको हो ।

संयोजकमा उपसभापति पुष्पा भुसाल रहनेगरी ब्युरो गठन गरिएको कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा प्रमुख रहने गरी केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरेको छ ।

कांग्रेसले महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा ‘सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति’ गठन गरेको छ ।

समितिमा सहमहामन्त्रीद्वय योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ सदस्य रहेका छन् । एक सदस्य पछि चयन गरिने दुलालले जानकारी दिए ।

कांग्रेसले महामन्त्री गुरुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा संगठन परिचालन तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ ।

समिति सदस्यमा सहमहामन्त्रीद्वय बहादुरसिंह लामा र सहमहामन्त्री मुक्ताकुमारी यादव सदस्य छन् ।

यस्तै केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको संयोजकत्वमा अन्य राजनीतिक दल संवाद समिति र केन्द्रीय सदस्य चिनकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मर्यादाक्रम निर्धारण समिति गठन भएको छ ।

बैठकले सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०८३ प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिको सुझाव सम्मिलित गरेर १ जेठदेखि लागु हुने गरी पारित गरिएको छ ।

यस्तै पार्टीमा वृहत्तर एकता कायम गर्दै १५ औं महाधिवेशन निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न पार्टीका नेताहरूसँग संवाद गर्न सभापति गगनकुमार थापालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।

निर्वाचन ब्युरो नेपाली कांग्रेस
सम्बन्धित खबर

बिनाअनुमति भारतीय चिकित्सकको आईभीएफ शिविर : रोक्न प्रशासनलाई काउन्सिलको पत्र

सरकारले राजस्व कर्मचारी र कोष नियन्त्रकलाई एकसाथ तोक्यो अन्त:शुल्क अधिकृत

नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा इनड्राइभको ‘राइड मोर, विन मोर’ क्याम्पेन

मन्त्रालयका गाडी कसले चढिरहेको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग्यो विवरण

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

शिखर नगरपालिकाले संघ सरकारलाई भन्यो- आइतबार विद्यालय बन्द गर्न सकिन्न

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

