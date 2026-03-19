कोइला अभावपछि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन बन्द   

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले कोइलाको अभावका कारण ३ वैशाखदेखि उत्पादन बन्द गरेको छ।
- उद्योगले ३ हजार मेट्रिकटन कोईला खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान गरिसकेको छ।
- सहायक प्रवन्धक विकास श्रेष्ठले कोइला परीक्षण नतिजा अनुसार उत्पादन समय निर्धारण हुने बताए।
३ वैशाख, मकवानपुर । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले कोइलाको अभाव भएको जनाउँदै आज बिहानदेखि उत्पादन बन्द गरेको छ ।
करिब एक महिनाअघि मात्र सो उद्योग नियमित सञ्चालन ल्याइएको थियो । उद्योगले ३ हजार मेट्रिकटन कोईला खरिदका बोलपत्र आव्हान गरिसकेको छ ।
करिब २ हप्ता भित्र कोइला आईपुग्ने हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको सहायक प्रवन्धक विकास श्रेष्ठले बताए ।
कोइलाको परीक्षण नतिजा अनुसार मात्र सिमेण्टको उत्पादनको समय निर्धारण हुने उनले जानकारी दिए ।
