हिल्सा क्षेत्रको सीमामा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन

६ घण्टा पैदल हिडेर नारा लेकको हिउँको जोखिम मोल्दै थपिएका जनशक्ति हिल्सा पुगेको उनको भनाइ छ ।

नरजन तामाङ नरजन तामाङ
२०८३ वैशाख ३ गते २१:३६

३ वैशाख, हुम्ला । सशस्त्र प्रहरीले हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका– ५ को हिल्सा नाका क्षेत्रमा जनशक्ति थप गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बीओपी हिल्सालाई सुरक्षार्थ मद्दत गर्न र निगरानी समेत गर्ने गरी जनशक्ति थपिएको हो ।

नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ४४ गुल्म हेड क्वाटर हुम्लाबाट ९ जना थप प्रहरी बल खटाएको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) पुष्कर सिंहले जानकारी दिए ।

सीमा क्षेत्र अपराध न्युनीकरण सीमा रक्षा चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न थप टेवा पुग्ने डीएसपी सिंहले बताए । ६ घण्टा पैदल हिडेर नारा लेकको हिउँको जोखिम मोल्दै थपिएका जनशक्ति हिल्सा पुगेको उनको भनाइ छ ।

नरजन तामाङ

तामाङ हुम्लाबाट पत्रकारिता गर्छन् ।

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

